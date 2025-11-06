Xã đầu tiên ở Thanh Hóa đưa robot AI vào phục vụ hành chính công

Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa đưa robot AI vào phục vụ hành chính công - Ảnh: CTV

Theo Trung tâm phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn, mỗi ngày có 250 - 300 lượt dân đến trung tâm giải quyết các thủ tục hành chính.

Để giảm tải khối lượng công việc cho cán bộ và tạo thuận tiện cho người dân, xã Triệu Sơn vừa phối hợp doanh nghiệp công nghệ đưa vào vận hành robot lễ tân có tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Robot AI sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, có khả năng giao tiếp, tư vấn, hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, quét mã QR tra cứu thông tin, chỉ đường đến quầy tiếp nhận hồ sơ phù hợp.

Người dân có thể nhắn tin trên màn hình hoặc nói trực tiếp những yêu cầu, thắc mắc của mình cần giải đáp, thực hiện.

Theo người dân xã Triệu Sơn, việc xã đưa vào vận hành robot AI tại trung tâm phục vụ hành chính công rất thiết thực.

Người dân đến làm việc trung tâm phục vụ hành chính công được robot AI hỗ trợ nhanh chóng, giao diện dễ hiểu.

Việc ứng dụng robot AI để hỗ trợ phục vụ hành chính công là một trong những giải pháp của xã Triệu Sơn nhằm xây dựng chính quyền số, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa đưa robot AI vào hoạt động tại trung tâm phục vụ hành chính công, nhằm hỗ trợ người dân - Ảnh: CTV

Triệu Sơn là xã đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa ứng dụng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo để nâng cao chất lượng dịch vụ công, hướng tới xây dựng chính quyền số toàn diện.

Xã Triệu Sơn xác định lấy chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2025-2030.

