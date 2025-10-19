Thời gian:
Giáo dục

Lần đầu tiên Việt Nam có 11 trường vào bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới

Tổ chức Times Higher Education (THE) tháng 10/2025 công bố bảng xếp hạng đại học tốt nhất thế giới năm 2026. Việt Nam có 11 đại diện trong danh sách này, đông nhất từ trước đến nay. So với năm trước, Việt Nam có thêm 2 đại diện lần đầu góp mặt vào bảng xếp hạng này là Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và Đại học Đà Nẵng.

Nguồn tin: baotintuc.vn

TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: Bảng xếp hạng ,Việt Nam ,đại học tốt nhất thế giới

