WHO cảnh báo 4 dấu hiệu của căn bệnh được ví như “sát thủ thầm lặng” ít ai hay

Theo The Mirror, cao huyết áp gây áp lực quá mức lên tim, cũng như các cơ quan quan trọng khác và mạch máu, có khả năng gây hại đáng kể cho cơ thể. Nó cũng góp phần gây ra nhiều biến chứng và rối loạn sức khỏe nghiêm trọng, chẳng hạn như bệnh tim mạch, bệnh thận, đột quỵ, suy tim và đau tim.

Các chuyên gia cho biết khoảng một nửa số người bị cao huyết áp không biết về tình trạng của mình hoặc không được điều trị đúng cách. Nguyên nhân chủ yếu là do căn bệnh này hiếm khi bộ lộ triệu chứng rõ ràng cho đến khi trở nặng. Tuy nhiên, vẫn có một số dấu hiệu cảnh báo cần theo dõi.

Chảy máu cam có thể là một dấu hiệu cảnh báo cao huyết áp. Ảnh: The Mirror

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các triệu chứng có thể xuất hiện khi huyết áp đạt mức "rất cao". Kiểm tra huyết áp là cách tốt nhất để biết bạn có bị cao huyết áp hay không. Nếu huyết áp của bạn đạt 180/120 hoặc cao hơn, bạn có thể bắt đầu gặp các triệu chứng.

WHO đồng thời cũng chỉ ra 4 dấu hiệu liên quan đến cao huyết áp mà ít người chú ý bao gồm: đau đầu dữ dội, nhìn mờ hoặc thay đổi thị lực, chảy máu mũi, cảm thấy có tiếng vo ve trong tai. Ngoài ra, người bệnh cũng được khuyến cáo cần chú ý đến các dấu hiệu khác như đau ngực, chóng mặt, khó thở, buồn nôn, nhịp tim bất thường.

Cơ quan này khuyến cáo: "Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đi khám ngay lập tức. Cách duy nhất để phát hiện cao huyết áp là nhờ chuyên gia y tế đo huyết áp. Đo huyết áp rất nhanh chóng và không đau. Mặc dù mỗi cá nhân có thể tự đo huyết áp của mình bằng các thiết bị tự động, nhưng việc đánh giá của chuyên gia y tế là rất quan trọng để đánh giá rủi ro và các tình trạng liên quan”.

Ngoài ra, nguyên nhân chính xác gây ra cao huyết áp không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng nguy cơ mắc bệnh có thể tăng lên nếu bạn đang thừa cân, tiêu thụ quá nhiều muối và không đủ trái cây và rau quả, không tập thể dục thường xuyên, uống quá nhiều đồ uống có cồn hoặc chứa caffeine, hay bị căng thẳng mức độ.

Người trên 65 tuổi, người có tiền sử gia đình bị cao huyết áp cũng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn. Cao huyết áp cũng có thể do một số tình trạng hoặc bệnh lý nhất định gây ra, chẳng hạn như tiểu đường hoặc bệnh thận. Một số loại thuốc như thuốc tránh thai và steroid cũng được biết là làm tăng huyết áp. Nếu lo lắng về huyết áp của mình, bạn nên khám sức khỏe ngay khi có thể.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn