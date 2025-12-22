Tay luôn tê mỏi, đau bàn tay là dấu hiệu bệnh gì?

Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa II Bùi Văn Phúc, khoa Phẫu thuật Chi trên, Bệnh viện Quân y 175, cho biết hội chứng ống cổ tay là một trong những bệnh lý phổ biến ở bàn tay, xảy ra khi dây thần kinh giữa bị chèn ép tại ống cổ tay. Hậu quả là người bệnh bị tê, đau và giảm hoặc mất cảm giác tại vùng da do thần kinh giữa chi phối, chủ yếu ở ngón cái và ngón trỏ.

Tình trạng này dễ bị nhầm với các chứng tê mỏi thông thường, nên nhiều người chủ quan đến khi bệnh ảnh hưởng sinh hoạt mới tìm đến cơ sở y tế.

Triệu chứng xuất hiện sớm nhất ở rối loạn cảm giác. Người bệnh thường có cảm giác tê bì tay, dị cảm tăng nhiều về đêm khiến mất ngủ.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân bị hội chứng ống cổ tay. Ảnh: BVCC.

Các hoạt động cầm nắm lâu, gập hoặc ngửa cổ tay quá mức như khi đi xe máy khiến tê tăng lên; khi ngừng vận động, nghỉ ngơi hoặc vẩy tay cảm giác sẽ cải thiện. Khi bệnh tiến triển nặng hơn, tổn thương dây thần kinh giữa kéo dài dẫn đến rối loạn vận động, người bệnh giảm độ khéo léo ở bàn tay, cầm nắm khó và dễ đánh rơi đồ vật.

Theo bác sĩ Phúc, chẩn đoán hội chứng ống cổ tay dựa trên khám lâm sàng của bác sĩ kết hợp cận lâm sàng. Điện thần kinh cơ là phương tiện quan trọng nhằm xác định vị trí và mức độ chèn ép dây thần kinh, đồng thời phân biệt với các bệnh lý thần kinh khác.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị phụ thuộc giai đoạn bệnh. Ở giai đoạn đầu, bác sĩ thường chỉ định thuốc chống viêm và yêu cầu bệnh nhân hạn chế các vận động làm tăng áp lực lên cổ tay.

Trường hợp cần phục hồi chức năng, vật lý trị liệu với điện xung, siêu âm và kích thích điện có thể hỗ trợ tăng dẫn truyền thần kinh và giảm viêm chèn ép. Khi bệnh ở mức độ nặng, xuất hiện rối loạn cảm giác, teo cơ hoặc không đáp ứng điều trị nội khoa kéo dài, phẫu thuật được xem xét để cắt dây chằng vòng và giải phóng chèn ép dây thần kinh giữa tại ống cổ tay. Bệnh có thể được điều trị hiệu quả nếu phát hiện sớm và tuân thủ đúng hướng dẫn y khoa.

Tác giả: Nguyễn Thuận

Nguồn tin: znews.vn