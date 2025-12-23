Honor chuẩn bị “đánh úp” thị trường với 3 mẫu Magic8 thiết kế siêu đẹp, cấu hình khủng

Dòng sản phẩm Honor Magic8 hiện tại bao gồm các phiên bản Magic8 Lite, Magic8 và Magic8 Pro. Gần đây, đã xuất hiện nhiều tin đồn về việc hãng sẽ bổ sung thêm một mẫu máy nhỏ gọn hơn vào series. Tuy nhiên, một thông tin rò rỉ mới cho biết Honor không chỉ phát triển một mà tới ba mẫu Magic8 mới.

Ảnh minh họa

Theo bài đăng mới của leaker Fixed Focus Digital trên Weibo, Honor đang làm việc trên ba thiết bị mới: Magic 8S, Magic8 Air và Magic8 RSR. Trong đó, Magic 8S được cho là phiên bản mỏng nhẹ đã được nhắc đến trước đây. Mẫu máy này dự kiến sẽ sử dụng vi xử lý Dimensity 9500 sắp ra mắt của MediaTek, đi kèm màn hình OLED phẳng 6.3 inch với độ phân giải 1.5K và hỗ trợ LTPO. Ngoài ra, Magic 8S còn được đồn đoán sẽ có bốn tùy chọn màu sắc: Feather White, Shadow Black, Light Orange và Fairy Purple, cùng với khung kim loại và cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình.

Magic8 Air là một cái tên hoàn toàn mới trong dòng sản phẩm, xuất hiện trong bối cảnh nhiều hãng smartphone đang chạy theo xu hướng điện thoại siêu mỏng, đặc biệt sau khi Apple ra mắt iPhone Air. Mặc dù hiện tại chưa có nhiều thông tin cụ thể về Magic 8 Air, một báo cáo trước đó cho biết Honor đang phát triển một mẫu điện thoại có độ mỏng chỉ khoảng 5 - 6mm, với màn hình 6.31 inch, camera chính 200MP kết hợp với ống kính tele ở mặt sau và viên pin dung lượng khoảng 5.500 mAh. Rất có thể đây chính là Honor Magic 8 Air được đồn đại.

Cuối cùng, Magic 8 RSR được kỳ vọng sẽ là phiên bản kế nhiệm của Magic 7 RSR ra mắt năm ngoái, với cấu hình gần như tương đồng với Magic8 Pro. Theo thông tin rò rỉ, Honor Magic 8 Air và Magic 8 RSR dự kiến sẽ được trình làng vào khoảng giữa đến cuối tháng 1 năm sau.

Tác giả: Phan Hoàng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn