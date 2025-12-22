Nữ sinh bị lừa đảo qua mạng

Công an xã Kim Bảng kịp thời ngăn chặn hành vi của kẻ lừa đảo đối với em N.



Nữ sinh này cho biết, trong quá trình sử dụng mạng xã hội, em bấm vào đường link “quay thưởng” và được thông báo trúng thưởng 1 chiếc điện thoại iPhone 15 cùng 10 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, đối tượng tiếp tục bịa đặt rằng đơn hàng bị Công an giữ do “trốn thuế” và đe dọa “Công an sẽ triệu tập và xử phạt”. Do lo sợ, em N. đã chuyển gần 2 triệu đồng và đối tượng tiếp tục yêu cầu em chuyển thêm 5 triệu đồng. Sau khi được cán bộ Công an xã giải thích rõ thủ đoạn lừa đảo, em N. mới không chuyển tiền nữa.

Tác giả: D. Hóa

Nguồn tin: cadn.com.vn