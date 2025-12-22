Đội tuyển U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026

Nòng cốt của đội là 23 cầu thủ vừa đăng quang ngôi Vô địch môn bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Minh Quyết/PV TTXVN tại Thái Lan



Bên cạnh lực lượng đã khẳng định được năng lực và bản lĩnh thi đấu qua hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games 33, danh sách tập trung lần này được bổ sung thêm hai gương mặt quen thuộc là hậu vệ Lê Văn Hà (Câu lạc bộ Hà Nội) và tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP Hồ Chí Minh). Đây đều là những cầu thủ thường xuyên góp mặt trong các đợt tập trung gần đây của đội tuyển U23 Việt Nam, được đánh giá cao về khả năng thích nghi với triết lý huấn luyện của Huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 23/12, bắt đầu giai đoạn chuẩn bị cho đấu trường châu lục. Ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn nhằm tăng cường thể lực, hoàn thiện lối chơi và nhân sự. Trong thời gian tập huấn tại đây, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu quan trọng với đội tuyển U23 Syria, qua đó giúp Ban huấn luyện rà soát lực lượng và điều chỉnh chiến thuật trước thềm giải đấu chính thức.

Sau giai đoạn tập huấn, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ di chuyển sang Saudi Arabia vào ngày 1/1/2026, để tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026. Tại giải đấu này, U23 Việt Nam nằm ở bảng đấu được đánh giá nhiều thách thức khi lần lượt thi đấu với U23 Jordan ở trận ra quân ngày 6/1, tiếp đó gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1, và khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu với chủ nhà U23 Saudi Arabia vào ngày 12/1.

Với sự chuẩn bị bài bản, lực lượng giàu kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tinh thần hưng phấn sau thành công tại SEA Games 33, đội tuyển U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện hình ảnh tích cực, bản lĩnh và khát vọng vươn tầm tại sân chơi U23 châu Á 2026.

