Công an TPHCM thông tin về đường dây làm thịt bò giả, bắt 7 người

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can liên quan đến hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là làm giả thịt bò từ thịt heo để đưa ra thị trường tiêu thụ với số lượng lớn.

Cụ thể, Công an TPHCM đã khởi tố Lê Quang Quyết (SN 1992), Nguyễn Đức Đạt (SN 1992) cùng 5 người khác về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm", trong đó Lê Quang Quyết được xác định là chủ mưu, cầm đầu.

Công an TPHCM đọc lệnh bắt Lê Quang Quyết

Nguyễn Đức Đạt

Vụ việc được phát hiện qua công tác kiểm tra, đấu tranh của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm và quyền lợi người tiêu dùng.

Trước đó, ngày 15-11, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường Thới An (TPHCM) kiểm tra một cơ sở chế biến thực phẩm tại địa chỉ số 46 đường D2, khu phố 37, phường Thới An.

Những người trong đường dây mua bán thịt bò giả

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở Lê Quang Quyết cùng các nhân viên đang trực tiếp tổ chức sản xuất thịt bò nghi giả. Đồng thời, một nhân viên khác bị phát hiện đang vận chuyển hơn 36 kg thịt bò thành phẩm nghi giả để giao cho khách hàng.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 16-11, cơ quan công an kiểm tra thêm một địa điểm tại số 144/2 đường số 6, phường Hiệp Bình do Nguyễn Đức Đạt làm chủ hộ kinh doanh.

CLIP Công an TPHCM thông tin đường dây sản xuất thịt bò giả

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 247 kg thịt bò nghi giả thành phẩm cùng nhiều máy móc, dụng cụ và hóa chất phục vụ việc biến thịt heo thành thịt bò giả.

Kết quả điều tra xác định, cơ sở của Lê Quang Quyết hoạt động từ tháng 2-2025 nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế và không ký kết hợp đồng lao động.

Quyết khai nhận được Nguyễn Đức Đạt hướng dẫn quy trình sản xuất thịt heo giả thịt bò, đồng thời cung cấp nguyên liệu là thịt heo và hóa chất Sodium Metabisulfite.

Sodium metabisulfite (Na₂S₂O₅) là một chất bảo quản, chống oxy hóa thường dùng trong thực phẩm, đồ uống, dược phẩm và xử lý công nghiệp. Có thể gây kích ứng, khó thở, đặc biệt ở người hen suyễn, trường hợp nặng có thể gây co thắt phế quản; dùng nhiều có thể gây đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn; tăng gánh nặng gan, thận khi tiếp xúc kéo dài, liều cao.

Thịt heo được ngâm trong hỗn hợp huyết heo và hóa chất để tạo màu giống thịt bò, sau đó đóng gói, cấp đông và bán ra thị trường dưới danh nghĩa thịt bò.

Trung bình mỗi ngày, các đối tượng sản xuất khoảng 600 kg thịt bò giả, tiêu thụ cho khoảng 75 quán ăn tại TPHCM và các khu vực lân cận, thu lợi bất chính từ 15.000 đến 40.000 đồng/kg.

Tác giả: Phạm Dũng

Nguồn tin: Báo Người lao động