WHO hỗ trợ Nghệ An tăng cường phòng chống dịch bệnh sau mưa lũ

Ngành y tế Nghệ An tăng cường y, bác sĩ đến giúp người dân vùng lũ.



Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nghệ An, WHO vừa viện trợ 5.000 viên khử khuẩn nước Aquatabs và 400 túi đựng nước sạch nhằm giúp người dân vùng lũ tiếp cận nguồn nước an toàn, giảm nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm sau thiên tai.

Ngay sau khi tiếp nhận vật tư hỗ trợ, CDC Nghệ An đã tổ chức 3 đoàn công tác đến các địa phương bị ngập sâu để hướng dẫn xử lý môi trường, đồng thời cấp phát hơn 99.000 viên Aquatabs và hàng trăm túi đựng nước sạch cho các trung tâm y tế Tương Dương, Kỳ Sơn, Con Cuông…

Tại Trung tâm Y tế Tương Dương, nơi nhiều thiết bị y tế bị hư hỏng do ngập nước, CDC Nghệ An đã điều động bổ sung 3 máy phun hóa chất và 2 cán bộ kỹ thuật để hỗ trợ xử lý môi trường và phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, trước việc Trạm Y tế xã Mỹ Lý bị lũ cuốn trôi, Sở Y tế Nghệ An đã chỉ đạo Trung tâm Y tế Kỳ Sơn nhanh chóng thiết lập trạm y tế dã chiến, đảm bảo duy trì khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cùng với đó, các loại thuốc thiết yếu, thiết bị y tế và nhu yếu phẩm cũng được vận chuyển đến hỗ trợ.

Hiện tại, trên địa bàn chưa ghi nhận dịch bệnh nguy hiểm nào bùng phát. Tuy nhiên, theo nhận định của CDC Nghệ An, nguy cơ phát sinh các bệnh như tiêu chảy, đau mắt đỏ, sốt virus, sốt xuất huyết... vẫn rất lớn do môi trường ô nhiễm, giao thông chia cắt và hạn chế trong truyền thông y tế, nhất là tại các khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều người không sử dụng tiếng Kinh.

Ngành y tế tỉnh cũng đã xây dựng kịch bản ứng phó nếu xuất hiện ổ dịch, đảm bảo các biện pháp khống chế, dập dịch được thực hiện ngay từ đầu để tránh lây lan.

Ngoài ra, trước tình trạng dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, Sở Y tế đã đề nghị ngành nông nghiệp và môi trường phối hợp kiểm soát chặt hoạt động chăn nuôi, xử lý triệt để xác động vật chết, nhất là sau khi ghi nhận nhiều trường hợp lợn bị vứt bỏ ra sông suối trong đợt mưa lũ vừa qua.

Ngành y tế Nghệ An đang nỗ lực từng bước ổn định tình hình sau thiên tai, đồng thời chủ động các biện pháp phòng ngừa, không để dịch bệnh chồng dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.

Tác giả: Xuân Lê

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn