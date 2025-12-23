HLV Kim Sang-sik và mục tiêu mới

Với tấm Huy chương Vàng SEA Games 33, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã tạo nên dấu mốc đặc biệt cho bóng đá Việt Nam khi trở thành nhà cầm quân đầu tiên giành trọn bộ 3 danh hiệu gồm U23 Đông Nam Á, ASEAN Cup và SEA Games. Đáng nói hơn, 3 danh hiệu này giành được trong cùng 1 năm.

HLV Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu mới cùng bóng đá Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau đây, ông Kim Sang-sik và U23 Việt Nam sẽ sớm lên đường sang Saudi Arabia để chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2026. Đó sẽ là một cột mốc mới mà ông Kim Sang-sik được kỳ vọng sẽ tạo bất ngờ.

Trao đổi với báo chí ngày 22/12, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói: “Tại vòng chung kết U23 châu Á, không có đối thủ nào là dễ dàng. Nhưng bằng sự tự tin trong những thành công vừa qua, các cầu thủ sẽ bước vào một giải đấu để hướng tới kết quả tốt. Chúng tôi cố gắng thi đấu tốt các trận vòng loại và vào sâu ở những vòng trong”.

Về tham vọng ở giải châu Á, ông Kim cho rằng: “Với sự cố gắng, chăm chỉ của các cầu thủ, tại Đông Nam Á chúng ta đã tạo ra thành tích rất tốt hiện tại. Họ không được dừng lại tại đây mà phải cố gắng thi đấu tốt hơn ở các giải đấu đỉnh cao hơn.

Sắp tới, tại giải U23 châu Á có những đối thủ mạnh hơn. Thông qua các buổi tập, chúng tôi phải cải thiện những điều thiếu sót. Trước khi đi SEA Games, U23 Việt Nam đã dự giải giao hữu gặp Hàn Quốc, Trung Quốc… điều này giúp cầu thủ tự tin và có đủ khả năng để thể hiện tốt trong giải đấu tới”.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của các cầu thủ trẻ Việt Nam, ông Kim Sang-sik nhận định: “Với bóng đá, các cầu thủ liên tục phải phát triển từng ngày. Những thiếu sót trong giải đấu vừa qua, chúng tôi phải cải thiện thể lực, tinh thần chiến đấu và cách triển khai lối chơi. Năng lực cá nhân của cầu thủ là yếu tố quyết định trận đấu. Tôi thường xuyên chia sẻ rằng, nếu ra chiến trường, việc cầm súng còn chưa bắn trúng mục tiêu thì không thể nói trước được kết quả.

Tôi nghĩ chúng ta phải đặt ra những mục tiêu xa hơn như World Cup để cố gắng. Việc nhập tịch tại Đông Nam Á đang rất nhiều, còn Việt Nam sẽ luôn cố gắng nuôi dưỡng, đào tạo cầu thủ, những tài năng tốt để cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Với tư cách là huấn luyện viên trưởng, tôi sẽ chỉ bảo cầu thủ, giúp đỡ bóng đá Việt Nam hết sức mình. Hiện tại, các cầu thủ đang thi đấu tại V.League mà chưa có ai xuất ngoại. Tôi cũng mong họ có thể xuất ngoại để phát triển bản thân”.

Sau khi ông Kim Sang-sik giành Huy chương Vàng SEA Games 33 cùng bóng đá Việt Nam, những thông tin về tương lai của ông đã xuất hiện. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc có tiếp tục gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông Kim nói rằng: “Trong gần 2 năm ở đây, bản CV của tôi đã đẹp hơn. Tôi rất hạnh phúc khi làm việc cùng các cầu thủ tại đây. Về vấn đề hợp đồng, Chủ tịch VFF đang rất bận rộn, chúng tôi sẽ chia sẻ sau khi gặp Chủ tịch”.

Trước mắt ông Kim Sang-sik là mục tiêu mới ở giải châu Á. Đấy sẽ là một thử thách lớn nhưng cũng là cơ hội để huấn luyện viên người Hàn Quốc có thêm nấc thang mới với bóng đá Việt Nam.

Kế hoạch của U23 Việt Nam Theo kế hoạch, ngày 23/12, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ hội quân trở lại tại Hà Nội để chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á 2026, diễn ra tại Ả Rập Xê Út từ ngày 7/1 đến 25/1/2026. Đến ngày 26/12, toàn đội sẽ lên đường sang Qatar tập huấn và dự kiến có một trận đấu giao hữu với U23 Syria, trước khi di chuyển sang Ả Rập Xê Út vào ngày 1/1/2026. Các đội được chia thành 4 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 8 đội xuất sắc nhất vào vòng tứ kết. Trong bối cảnh thời tiết Hà Nội sắp chuyển lạnh, việc sang Tây Á sớm được xem là điều cần thiết để các cầu thủ làm quen với khí hậu, múi giờ cũng như nhịp sinh hoạt tại nước chủ nhà. “Chúng tôi sẽ mang theo sự tự tin này để tiếp tục chuẩn bị cho Vòng chung kết U23 châu Á vào tháng 1/2026 tới. Thông qua hai chức vô địch gần đây, các cầu thủ đã tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý giá. Toàn đội sẽ nỗ lực chuẩn bị thật tốt, hướng tới việc đạt được thành tích tốt nhất tại đấu trường châu lục”, HLV Kim Sang-sik nói. Ở giải đấu này, ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF giữ vai trò lãnh đạo đội. Việc ông Trần Anh Tú tiếp tục đồng hành cùng huấn luyện viên Kim Sang-sik được xem là điểm tựa quan trọng về mặt quản lý và chuyên môn. Họ đã từng sát cánh trong nhiều chiến dịch thành công của bóng đá Việt Nam như ASEAN Cup 2024, U23 Đông Nam Á và SEA Games 33. Tại VCK U23 châu Á 2026, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đá trận ra quân gặp U23 Jordan ngày 6/1, sau đó lần lượt gặp U23 Kyrgyzstan vào ngày 9/1 và gặp U23 Ả Rập Xê Út vào ngày 12/1. H.H

Tác giả: Hưng Hà

Nguồn tin: cand.com.vn