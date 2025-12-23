Cháy chợ Xanh, nhiều hộ dân sơ tán

Khoảng 4h10', ngọn lửa bùng phát từ một gian hàng bán hải sản trong chợ Xanh, sau đó lan sang nhiều gian hàng lân cận. Trong khu vực có các gian hàng kinh doanh quần áo, vải nên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, tạo cột khói lớn.

Theo người dân, vụ hỏa hoạn xảy ra khoảng hơn 4h00'.

CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng có mặt ở hiện trường.

Ngay sau khi vụ hỏa hoạn xảy ra, nhận được tin báo từ nhân dân, các đơn vị Cảnh sát PCCC&CNCH đã triển khai hàng chục CBCS cùng phương tiện chữa cháy có mặt tại hiện trường.

Các CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực tiếp cận, tiến hành khống chế đám cháy và phun nước để tránh đám cháy lan rộng các khu vực xung quanh...

Công tác chữa cháy được triển khai khẩn trương.

Ngoài tiếp cận hiện trường chữa cháy, các CBCS Cảnh sát PCCC còn chia thành nhiều mũi, tiến hành phun nước xung quanh để chống cháy lan.

Hơn 6h00', đám cháy vẫn chưa được khống chế. Nhiều hộ dân xung quanh phải di chuyển đồ đạc để tránh cháy lan.

