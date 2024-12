Video: Tổng giám đốc WHO “thoát chết” sau đòn không kích sân bay của Israel

Your browser does not support the video tag.

Video: Tổng giám đốc WHO được hộ tống rời đi ngay trước khi sân bay Sanaa bị không kích (nguồn: RT)

RT hôm 29/12 đưa tin, ông Ghebreyesus đến thăm Yemen (quốc gia đang xảy ra nội chiến) để đàm phán về việc thả các nhân viên của Liên hợp quốc bị lực lượng Houthi ở Sanaa giam giữ. Chiến đấu cơ của Israel đã không kích sân bay Sanaa (hôm 26/12) khi nhóm của ông Ghebreyesus chuẩn bị lên máy bay.

Đoạn video từ camera an ninh, do ông Ghebreyesus đăng tải hôm 29/12, cho thấy Tổng giám đốc WHO được nhóm của ông hộ tống khẩn cấp để rời khỏi phòng chờ sân bay. Cảnh sau cho thấy một tháp kiểm soát không lưu ở sân bay Sanaa nổ tung.

“Tình hình khi đó rất hỗn loạn. Mọi người chạy trốn khắp nơi mà không có nơi trú ẩn an toàn. Chúng tôi hoàn toàn nằm trong tầm đạn”, ông Ghebreyesus nói với các phóng viên tại Thụy Sĩ hôm 28/12.

“Chúng tôi đã gặp may. Nếu tên lửa đi lệch một chút, nó có thể đã rơi trúng đầu chúng tôi. Một đồng nghiệp của tôi nói: ‘Chúng ta đã thoát chết trong gang tấc’”, ông Ghebreyesus nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Ghebreyesus gửi lời cảm ơn các đồng nghiệp và nhân viên ở sân bay vì đã “hết lòng bảo vệ” ông.

Ghebreyesus cho biết, ông không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ Israel về nguy cơ sân bay bị tấn công.

Julien Harneis – điều phối viên của Liên hợp quốc tại Yemen – cho biết, một nhân viên của Liên hợp quốc đã bị thương trong vụ không kích của Israel nhằm vào sân bay Sanaa.

“Tôi nhìn thấy máu của anh ấy, khi chúng tôi chào tạm biệt ông Ghebreyesus”, Harneis nói.

Israel chưa lên tiếng về các bình luận của Tổng giám đốc WHO.

Hôm 26/12, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo, không quân Israel tiến hành vụ không kích ở Yemen nhằm đáp trả các cuộc tấn công trước đó bằng tên lửa của Houthi.

Theo IDF, Houthi đã sử dụng các sân bay và cảng biển ở Yemen để buôn lậu vũ khí từ Iran.

Hãng thông tấn Saba (Yemen) đưa tin, vụ không kích của Israel đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương.

Tác giả: Vương Nam – RT

Nguồn tin: nguoiduatin.vn