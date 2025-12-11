Vườn hồng trăm tuổi giữa xứ Nghệ bỗng “gây sốt”, giới trẻ đổ về check-in

"Năm nào đến mùa hồng tôi cùng rủ những người bạn lên đây chụp ảnh check - in. Với ánh nắng nhẹ mùa thu, những cây hồng cổ thụ, quả vàng óng, vẻ đẹp hoang sơ cho chúng tôi trải nghiệm thú vị, giống như đang ở Đà Lạt. Sau khi chụp ảnh check - in, chúng tôi mua hồng đặc sản nơi đây. Hồng nơi đây giòn, có vị ngọt đậm đà. Hơn thế nữa sản phẩm mua trực tiếp ở vườn, đảm bảo không có chất bảo quản nên chúng tôi rất yên tâm", chị Trần Thị Ngọc, 35 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.