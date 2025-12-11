Vườn hồng trăm tuổi giữa xứ Nghệ bỗng “gây sốt”, giới trẻ đổ về check-in

Xã Đại Huệ được xem là "thủ phủ" trồng hồng lâu đời, có diện tích lớn nhất tỉnh Nghệ An. Toàn xã có gần 200ha trồng hồng, ở đây chủ yếu gồm các loại như hồng trứng, hồng cậy và hồng gáo... Hồng được trồng rải rác ở các hộ gia đình, thậm chí có những cây tuổi đời cả trăm năm. Với giá bán dao động từ 20.000 - 35.000 đồng, những vườn hồng đã mang lại nguồn thu lớn cho người dân địa phương.
Từ tháng 10 Âm lịch, hồng bắt đầu chín rộ, nơi đây trở thành một điểm check-in lý tưởng mà rất nhiều du khách tìm đến. Đặc biệt, những vườn hồng này nằm ngay con đường lên chùa Đại Tuệ một trong những ngôi chùa linh thiêng, có quang cảnh rất đẹp. Vì vậy, lượng du khách về đây dâng hương, vãn cảnh chùa ngày một nhiều.
Thời điểm này, các cây hồng đã rụng lá, chỉ để trên cây từng chùm quả chín vàng tạo nơi khung cảnh thơ mộng khiến nhiều cho khách xa gần tìm đến quay phim, chụp ảnh, trải nghiệm...
Theo anh Nguyễn Trọng Sách - một trong những người tiên phong làm du lịch từ vườn hồng cổ thụ ở núi Đại Huệ cho biết, năm nay lượng khách ghé hồng nhiều hơn so với những năm khác, những ngày cao điểm đã có hàng trăm du khách đến vườn tham quan, chụp hình.
Hiện tại, nhiều chủ vườn hồng xã Đại Huệ thu được hàng triệu đồng mỗi ngày nhờ du khách tham quan. Nhờ có du lịch sinh thái, nông sản của người dân địa phương sản xuất ra cũng dễ tiêu thụ hơn, bán được giá hơn, trong đó có cả hồng bán lẻ cho khách đến tham quan khu du lịch, vừa được giá, vừa khỏi mất công mang đi nhập.
Những ngày cuối tuần lượng du khách đến để trải nghiệm, check - in thường tăng gấp đôi.
Với giá vé 40.000 đồng/người, du khách có thể thoải mái vào tham quan, check-in và hái hồng chín ăn tại cây.
"Năm nào đến mùa hồng tôi cùng rủ những người bạn lên đây chụp ảnh check - in. Với ánh nắng nhẹ mùa thu, những cây hồng cổ thụ, quả vàng óng, vẻ đẹp hoang sơ cho chúng tôi trải nghiệm thú vị, giống như đang ở Đà Lạt. Sau khi chụp ảnh check - in, chúng tôi mua hồng đặc sản nơi đây. Hồng nơi đây giòn, có vị ngọt đậm đà. Hơn thế nữa sản phẩm mua trực tiếp ở vườn, đảm bảo không có chất bảo quản nên chúng tôi rất yên tâm", chị Trần Thị Ngọc, 35 tuổi, trú xã Vạn An, tỉnh Nghệ An cho biết.
Những nữ du khách ghi lại khoảnh khắc thơ mộng bên vườn hồng.
Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đến vườn trải nghiệm tỏ ra thích thú, tạo dáng bên những chùm hồng vàng óng.
Người dân phấn khởi khi khách đến tham quan du lịch, tiêu thụ một số lượng hồng lớn.
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đình Thế - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Huệ cho biết, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã quy hoạch vườn hồng của mình trở thành điểm tham quan du lịch, thu hút hàng ngàn du khách vào mùa thu hoạch quả. Bước đầu, việc trồng cây hồng gắn với du lịch sinh thái đã cho thấy hiệu quả kinh tế. Đây là một trong những mô hình trong chương trình nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương. Chúng tôi sẽ nhân rộng trong thời gian tới đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân
Tác giả: Hà Thị Hằng
Nguồn tin: nguoiduatin.vn