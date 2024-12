Vũ trụ nhân vật bí ẩn của Lê Tuấn Khang, danh tính bà Tám - ông Tám gây choáng

Lê Tuấn Khang (sinh năm 2002, Sóc Trăng) đã tạo nên cơn sốt, càn quét MXH những ngày vừa qua. Tính đến sáng 2/12, clip mới nhất được đăng vào ngày 29/11 của anh chàng đã được gần 290 triệu view, lượng người theo dõi vượt mốc 10 triệu - những con số hiếm có trên các nền tảng MXH.

Lê Tuấn Khang

Nguyên nhân cốt lõi vẫn đến từ sự hấp dẫn từ các clip của Lê Tuấn Khang. Ngoài kịch bản thú vị, chuyển cảnh hợp lý hay nét diễn “tẻn tẻn” của Lê Tuấn Khang, cư dân mạng còn tấm tắc khen các diễn viên quần chúng trong xóm của anh chàng. Thậm chí nhiều người còn gọi đây là xóm điện ảnh khi ai lên clip cũng mượt, cũng hài hài như Tuấn Khang.

Hiện tại, ai cũng biết các “diễn viên” này là người thân, hàng xóm của Khang nhưng chắc chắn nhiều người chưa biết danh tính thực sự của họ!

Một clip huy động cả xóm ra quay của Tuấn Khang

Bà Tám - ông Tám

Cặp đôi nhân vật thường xuyên được Lê Tuấn Khang nhắc tới trong các clip là ông Tám - bà Tám. Anh chàng có những pha “báo” ông Tám - bà Tám như bắt trộm cá diêu hồng ông Tám mới thả, hái dừa làm bể cái lu của bà Tám,... Và sự thật thì đây chính là ông bà nội của Lê Tuấn Khang.

Bà Tám là bà nội Khang.

Thông tin này được Khang chia sẻ trong một clip vào năm tháng 5/2022. Khi đó anh chàng làm clip cùng nội (tức là bà Tám) và mọi người đổ bánh xèo miền Tây. Về phần ông Tám, nhân vật này chưa lộ diện. Nhà ông Tám bà Tám cũng ở ngay sát bên cạnh nhà Lê Tuấn Khang.

Chính vì mối quan hệ mật thiết này mà cư dân mạng nói đùa rằng bảo sao Lê Tuấn Khang “quậy” nhà ông Tám bà Tám đến vậy mà chưa bị báo lên cơ quan chức năng.

Mẹ Tuấn Khang

Đây cũng là người lên sóng nhiều nhất trong các clip của Lê Tuấn Khang từ năm 2023 đến nay. Tháng 7/2023 vừa qua, mẹ Tuấn Khang sinh em bé và chỉ với sự kiện này mà anh chàng cũng đã cho ra đời mấy clip vài chục triệu view.

Mẹ Tuấn Khang

Mới nhất, mẹ Tuấn Khang là “nạn nhân” của một tuyên bố từ con trai. Theo đó trong livestream vào tối 1/12, dù chỉ lên sóng vỏn vẹn khoảng 10 phút nhưng anh chàng đã kịp hứa với cư dân mạng rằng sẽ nhờ mẹ nấu nồi canh chua mời… 9 triệu người theo dõi. “Dạ em vui quá! Nếu có dịp em kêu mẹ em làm cái nồi canh chua đãi 9 triệu cô chú anh chị ăn” - Khang nói.

Sau khoảnh khắc này, netizen liền chế ảnh thay lời mẹ Khang muốn nói: “Rồi đó! Báo nữa rồi đó!”.

Người mẹ sẽ nấu nổi canh chua 9 triệu người ăn

Ba Tuấn Khang vai ông giao gas kiêm sư phụ

Đây chính là nhân vật bí ẩn nhất trong loạt clip của Tuấn Khang bởi lẽ ba Khang chưa từng một lần lộ mặt.

Tuy nhiên ba của Tuấn Khang vẫn có đặc điểm nhận dạng riêng mà ai xem clip cũng biết. Cụ thể chú có vóc dáng cao lớn, luôn mặc áo sơ mi trắng và quần đen, đeo khẩu trang trắng, đội mũ bảo hiểm.

Trong clip, ba Khang cũng không xuất hiện với vai trò thật như mẹ mà lại có các vai khác nhau như chú giao gas, chú sửa điện lạnh và còn là sư phụ của Tuấn Khang. Có lúc sư phụ - đồ đệ còn rủ nhau bỏ nhà đi bụi, khiến mẹ Khang và bà Tám phải “vận công” giữ lại.

Tuấn Khang và ba

Bà Sáu

Nếu là fan cứng của Lê Tuấn Khang, hẳn nhiều người sẽ nhận ra đây chính là người đi đám giỗ bên cồn nhiều nhất xóm. Sáng trưa chiều tối, bà Sáu đều có thể sang nhờ anh chàng chở đi đám giỗ.

Chính vì lý do này mà cư dân mạng còn lan truyền một bí ẩn: Bao giờ bà Sáu sang được đến cồn để ăn đám giỗ? Hiện tại, câu hỏi này vẫn chưa có đáp án.

Bà Sáu

Ngoài Bà Sáu cũng chính là người đã bán cho Tuấn Khang những món đồ đồng nát như máy giặt cọc cạch, tủ lạnh vừa cắm điện đã nổ tung,... Ở ngoài đời, nhiều người cho rằng bà Sáu là hàng xóm của Tuấn Khang song anh chàng chưa tiết lộ về mối quan hệ với nhân vật này.

Cả xóm nhỏ miền Tây thành diễn viên quần chúng

Ngoài ra clip của Lê Tuấn Khang còn có rất nhiều người trong gia đình cũng như hàng xóm gồm em gái ruột của Khang, cô Út của Khang, đám nhóc, thanh niên xóm đi bê tráp... Thậm chí trong một vài cảnh quay cần đông người, anh chàng còn huy động cả xóm ra diễn cùng khiến nhiều người ngỡ ngàng.

“Nhân lực đông đảo quá”, “Xóm điện ảnh là đây chứ đâu”, “1 người làm TikTok cả làng thành diễn viên”, “Bằng cách nào mà em vận động được chừng này diễn viên vậy?”, “Nguyên xóm là diễn viên Hollywood”, “Ekip hùng hậu”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Những gương mặt quen thuộc trong clip của Tuấn Khang

Cả xóm đi quay clip cùng Khang

Trong một clip, Tuấn Khang cũng tiết lộ cách rủ rê diễn viên quần chúng của mình. Anh chàng đạp xe vòng vòng trong xóm hỏi đám nhóc “Mai có đi học không? Đi quay cùng anh không?” rồi hẹn thời gian địa điểm. Việc này cũng diễn ra tương tự với cô chú anh chị trong xóm, ai muốn quay thì Khang đều cho lên hình hết.

Tại một sự kiện cuối tháng 11 vừa qua, Tuấn Khang cho biết mình đang có khoảng 30 - 40 người trong xóm quay video cùng, ai thích thì anh chàng sẽ “bốc” vô quay. Chính nét diễn chất phác và những câu chuyện chân thật lại càng thu hút người xem hơn.

Lực lượng diễn viên quần chúng đông đảo

