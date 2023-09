Vụ tài xế xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn: Chủ tịch UBND huyện Tương Dương lên tiếng

Ngày 23/9, xác nhận từ Chủ tịch UBND huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết, tài xế Hùng (Lê Xuân Hùng - PV) là lái xe của ủy ban huyện, xe đó (ô tô biển xanh BKS 37A - 000.98 - PV) là 1 trong 4 xe của UBND huyện.

Trước đó, vào lúc 20h55 ngày 22/9, Tổ công tác số 5, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Vinh dừng kiểm tra ô tô biển xanh BKS 37A - 000.98, do tài xế Lê Xuân Hùng (ở huyện Tương Dương, Nghệ An) điều khiển.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Hùng vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,173 mg/lít khí thở. Ngay lập tức, chốt công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và các giấy tờ liên quan theo quy định.

Tài xế lái xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn - Ảnh CTV.