Đôi tình nhân thầy cúng lừa góp tiền bán thiên thạch 'Mặt trăng', 'Mặt trời' chiếm đoạt 20 tỉ

Chiều 7-8, bà Nguyễn Thị Tuyết (55 tuổi, trú Thái Nguyên) và Đặng Hoàng Giao (67 tuổi, trú Hà Nội) bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử, với cáo buộc thực hiện các phi vụ lừa đảo góp tiền làm thủ tục bán thiên thạch chiếm đoạt tổng số tiền 20 tỉ đồng.

Bà Tuyết bị tòa tuyên 20 năm tù và ông Giao bị tuyên 16 năm tù cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiêu lừa cần góp tiền làm thủ tục bán thiên thạch

Theo cáo trạng, bà Tuyết và ông Giao đều có gia đình riêng, nhưng từ năm 2008 quen biết nhau và nảy sinh quan hệ tình cảm. Cả hai cùng hành nghề thầy cúng, xem phong thủy, lập điện thờ tại nhà bà Tuyết ở tỉnh Thái Nguyên và tại một căn chung cư trên đường Lê Văn Lương (Hà Nội).

Từ năm 2017-2022, thông qua các mối quan hệ xã hội, hai bị cáo quen biết với các ông V.K.L, N.N.B và ông P.T.T..

Do có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của ba ông trên, Tuyết và Giao đã dựng lên câu chuyện hoang đường rằng đang nắm giữ các thiên thạch có tên gọi "Mặt trăng, Mặt trời, Trấn yểm" do “các cụ để lại” và đang được một công ty ở Mỹ đặt mua với giá 3 tỉ USD/kg.

Cặp đôi thầy cúng còn đưa thông tin gian dối các khối thiên thạch họ nắm giữ có “nguồn gốc cổ xưa, có tính phóng xạ và có khả năng hủy gương kính” để các bị hại tin tưởng.

"Nổ" đang sở hữu, giao dịch nhiều tiền ngoại tệ là USD trôi nổi, chưa lưu thông đang cất trong kho, Tuyết dụ dỗ ông B., ông L. đưa tiền cho mình để thuê quần áo chống độc vào kho lấy USD, làm thủ tục pháp lý để bán thiên thạch.

Cặp đôi thầy cúng hứa hẹn khi bán được thiên thạch sẽ "lại quả" cho các bị hại hàng chục triệu đến hàng tỉ USD, tùy theo số vốn góp vào.

Tin tưởng lời hứa trên, 3 bị hại nhiều lần chuyển cho Tuyết và Giao tổng hơn 20,2 tỉ đồng và bị chiếm đoạt, theo cáo trạng.

Hứa hẹn "xin ông bà cõi âm" cho con của bị hại thụ hưởng 2 tỉ USD

Tin vào những lời hứa hẹn hoang đường sẽ được "lại quả" số tiền hàng trăm triệu USD và "xin ông bà cõi âm" cho thụ hưởng cả tỉ USD, ông P.T.T. đã bị cặp đôi thầy cúng lừa số tiền nhiều nhất, tổng 17,7 tỉ đồng.

Theo cáo trạng, Tuyết "nổ" với ông T. rằng mình có khả năng giao tiếp với người âm và những ai được hưởng lộc đều do các “ngài” cõi âm xem xét ấn định.

Cặp đôi thầy cúng dựng lên câu chuyện đang sở hữu 3 khối thiên thạch, đang làm các thủ tục chuyển nhượng khối "Trấn yểm" với Tập đoàn Wilsons. Họ còn "vẽ" ra kịch bản việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng thiên thạch được Chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam đồng ý.

Đồng thời đưa thông tin gian dối, quen biết một người là con rể cựu lãnh đạo cấp cao, trước đây cũng vì bán thiên thạch nên có tiền xây khu du lịch ở TP.HCM, Phú Quốc…

Sau khi tạo được lòng tin, hai bị cáo dụ dỗ ông T. để giao dịch thành công thiên thạch cần kinh phí rất lớn, hiện đã có khoảng 20 người đầu tư. Họ hứa hẹn cho gia đình ông T. thụ hưởng 100 triệu USD, sau đó tăng lên 170 triệu USD nếu đồng ý đóng góp tiền để làm thủ tục chuyển nhượng thiên thạch.

Cặp đôi thầy cúng còn nói đã làm lễ xin các vị "cõ âm" và được đồng ý cho các con ông T. thụ hưởng số tiền 2 tỉ USD từ tiền bán thiên thạch. Tin vào những lời hứa này, ông T. đã nhiều lần chuyển tiền tổng 17,7 tỉ cho hai bị cáo.

Tương tự, Tuyết cũng nói với ông L. rằng mình đang nắm giữ thiên thạch, chuẩn bị bán cho Công ty Wilsons với giá 3 tỉ USD/kg. Tuyết hứa hẹn nếu ông L. góp 1 tỉ đồng để cặp đôi thầy cúng thực hiện giao dịch chuyển nhượng thiên thạch sẽ được nhận lại 10 triệu USD.

Tin tưởng lời hứa trên, từ năm 2018 đến 2022 ông L. đã chuyển cho Tuyết tổng số tiền 1,3 tỉ đồng và được thầy cúng viết lại giao kết với nội dung sẽ cho ông nhận lại 17 triệu USD.

Tác giả: Thân Hoàng

Nguồn tin: tuoitre.vn