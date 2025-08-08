Điểm danh 3 món ăn vặt vạn người mê nhưng âm thầm 'hút cạn' collagen da

Làn da khỏe mạnh, căng mịn và tràn đầy sức sống là mong ước của nhiều người. Tuy nhiên, một số đồ uống quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày lại có thể làm suy giảm collagen, khiến da mất độ đàn hồi và lão hóa nhanh hơn. Dưới đây là 3 món ăn vặt tưởng vô hại nhưng âm thầm 'hút cạn' collagen, góp phần vào quá trình lão hóa mà bạn nên biết để hạn chế.

Các loại bánh quy

Bánh quy, bánh quy mặn có thể là món ăn nhẹ chống đói những lúc khẩn cấp. Tuy nhiên, nên tránh tiêu thụ thường xuyên bởi chúng chứa nhiều natri - một trong những thủ phạm chính gây mất nước cho da.

Muối hút độ ẩm từ cơ thể, nên khi bạn tiêu thụ nhiều và thường xuyên, da có thể trở nên xỉn màu, bong tróc và thậm chí kích ứng. Theo thời gian, việc thiếu nước cũng có thể ảnh hưởng đến độ đàn hồi của da, khiến da dễ xuất hiện nếp nhăn và chảy xệ.

Bim bim

Bim bim, khoai tây chiên... là món ăn vặt yêu thích của rất nhiều người, khi vừa nhâm nhi vừa thưởng thức một bộ phim yêu thích. Tuy nhiên, bạn nên sớm từ bỏ thói quen này. Bởi chúng không chỉ chứa nhiều natri mà còn thường được chiên trong dầu mỡ, chứa hàm lượng cao chất béo chuyển hóa (trans fat) và chất béo bão hòa.

Sự kết hợp này có thể làm khô da và kích hoạt tình trạng viêm nhẹ, từ đó dẫn đến mụn, sưng tấy và phá vỡ kết cấu collagen theo thời gian. Hàm lượng muối cao khiến cơ thể bạn giữ nước, khuôn mặt trông sưng húp trong khi thực tế da vẫn không có đủ độ ẩm cần thiết.

Các loại thịt bò/gà/heo khô đóng gói

Thịt bò, heo, gà khô tưởng chừng giàu protein nhưng thực tế nó chứa hàm lượng natri rất cao để bảo quản được lâu và duy trì hương vị. Hàm lượng muối cao hút ẩm từ cơ thể, khiến da khô, căng hơn, từ đó dễ xuất hiện các dấu hiệu tuổi tác. Chất bảo quản và chất tăng hương vị được thêm vào một số loại thịt khô đóng gói cũng có thể gây viêm, đẩy nhanh quá trình hao hụt collagen theo thời gian.

Thực phẩm hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen tự nhiên

Bên cạnh việc bổ sung collagen trực tiếp, một số thực phẩm có thể kích thích cơ thể tự tổng hợp collagen nhờ vào hàm lượng cao các vi chất dinh dưỡng quan trọng.

Lòng trắng trứng: Lòng trắng trứng giàu proline – một axit amin thiết yếu trong quá trình tổng hợp collagen. Proline đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì độ đàn hồi của da, tăng cường sự vững chắc của mô liên kết và hỗ trợ làm lành vết thương. Ngoài ra, lòng trắng trứng còn chứa nhiều protein chất lượng cao giúp tái tạo mô và bảo vệ xương khớp.

Ảnh minh họa: Internet



Trái cây họ cam quýt: Các loại trái cây như cam, chanh, bưởi rất giàu vitamin C – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ collagen khỏi sự phân hủy do tác động của gốc tự do. Vitamin C cũng đóng vai trò là chất xúc tác quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, giúp cơ thể hấp thụ và sử dụng collagen hiệu quả hơn.

Các loại quả mọng: Dâu tây, việt quất, mâm xôi chứa nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol, giúp giảm thiểu tác động của quá trình lão hóa và bảo vệ cấu trúc collagen trong cơ thể. Hàm lượng vitamin C cao trong các loại quả này còn giúp tăng cường sản xuất collagen tự nhiên.

Rau lá xanh: Các loại rau như cải bó xôi, bông cải xanh giàu chlorophyll – một hợp chất có khả năng kích thích sản xuất collagen và bảo vệ da khỏi quá trình oxy hóa. Chúng cũng chứa nhiều vitamin A và C, giúp duy trì làn da khỏe mạnh và giảm sự phân hủy collagen theo tuổi tác.

Tác giả: An Nhi

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn