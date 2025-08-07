Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương thực hiện dự án xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí đại diện các Ban Đảng Trung ương phụ trách Nghệ An; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh phiên họp

Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang báo cáo về dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy

Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy được Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Nghệ An làm cơ quan chủ quản tại Công văn số 611/TTg-CN ngày 28/05/2025. Đây là dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa quan trọng và cần thiết đầu tư nhằm kết nối với tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, qua đó tạo không gian, động lực phát triển mới cho tỉnh. Tuyến đường sẽ kết nối, rút ngắn thời gian hành trình giữa hai Thủ đô, các địa phương, qua đó tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào. Đồng thời, khai thác tốt tiềm năng sử dụng đất, phát triển du lịch, công nghiệp, khai thác khoáng sản,… tạo sức lan tỏa cao để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn đoạn Vinh - Thanh Thủy có quy mô 06 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 km/h (đoạn khó khăn vận tốc thiết kế 60 – 80 km/h) theo TCVN 5729:2012. Chiều rộng nền đường với đoạn vận tốc thiết kế 100 km/h là 32,25 m; đoạn vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h là 29 m.

Trước mắt đầu tư 04 làn xe hoàn chỉnh, chiều rộng các cầu trên tuyến quy mô 06 làn xe hoàn chỉnh (Bcầu = 29 - 32,25 m); các vị trí đào sâu, đắp cao quy mô nền đường 06 làn xe hoàn chỉnh (Bnền = 29 - 32,25 m). Vận tốc thiết kế 100 km/h, riêng những đoạn khó khăn vận tốc thiết kế 60 - 80 km/h.

Điểm đầu của dự án tại Km0+00 giao với đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt tại nút giao Hưng Tây thuộc địa phận xã Hưng Nguyên. Điểm cuối kết nối với đường dẫn vào Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy. Tổng chiều dài tuyến khoảng 60 km.

Dự án đi qua địa phận 09 xã, gồm: Hưng Nguyên, Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An, Nam Đàn, Xuân Lâm, Hoa Quân, Sơn Lâm và Kim Bảng. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 23.950 tỷ đồng. Dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung kết luận

Qua nghe báo cáo, kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho chủ trương về đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo quy định để trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội để phê duyệt chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo thực hiện dự án.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn