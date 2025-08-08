Điều tra nghi án chồng sát hại vợ con rồi tự tử

Theo thông tin ban đầu, vào chiều cùng ngày, người dân tại một khu trọ ở phường Bình Dương nghe thấy tiếng la hét lớn. Khi đến kiểm tra, họ bàng hoàng phát hiện người chồng và người vợ đều có nhiều vết thương, con gái 20 tuổi cũng bị thương ở tay.

Hiện trường vụ việc.

Ngay sau đó, người dân đã trình báo cơ quan chức năng. Công an phường Bình Dương và Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa cả ba người đi cấp cứu. Tuy nhiên, theo thông tin từ cơ quan chức năng, do vết thương quá nặng, cả hai vợ chồng đã tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra vụ việc.

Qua lời kể của người con gái, ba mẹ cô đã ly thân và hai mẹ con dọn ra ngoài ở. Chiều nay, người cha mang theo dao đến phòng trọ và xảy ra cãi vã với vợ. Trong lúc mâu thuẫn, người cha dùng dao chém vợ và làm con gái bị thương. Sau khi gây án, người cha đã tự sát.

Tác giả: Minh Đức - Phú Lữ

Nguồn tin: cand.com.vn