Lái xe biển xanh bị tổ công tác Bộ Công an xử lý vi phạm nồng độ cồn là đơn vị nào?

Chiếc xe công vụ của UBND huyện Tương Dương bị tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn với tài xế và phát hiện vi phạm (Ảnh Hoàng Phạm)

Theo đó, tối ngày 22/9, tổ công tác số 5, Bộ Công an phối hợp với Công an TP Vinh tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông trên đoạn đường Lê Lợi, TP Vinh (Nghệ An) thì phát hiện 1 trường hợp lái xe biển xanh vi phạm nồng độ cồn. Sau khi đo nồng độ cồn đối với tài xế lái chiếc ô tô biển xanh BKS 37A - 000.98, xác định tài xế vi phạm nồng độ mức 0,173 mg/lít khí thở.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ liên quan, tạm giữ phương tiện và xử lý theo quy định. Danh tính tài xế vi phạm nồng độ cồn là Lê Xuân Hùng ( trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An), chiếc xe mà ông Hùng điều khiển là xe công vụ của UBND huyện Tương Dương.

Trước đó vào ngày 21/9, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Văn bản số 7995/UBND-NC ngày 21/9/2023 “Về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự ATGT đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức”. Tại văn bản này, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã: Tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về trật tự ATGT, nhất là thực hiện nghiêm quy định “đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện giao thông” (yêu cầu phải có hình thức quán triệt phù hợp với đặc thù đơn vị, địa phương, đảm bảo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức biết và thực hiện nghiêm túc).

Tài xế ngay sau đó bị tổ công tác lập biên bản, tạm giữ phương tiện, giấy tờ để xử lý theo quy định (Ảnh Hoàng Phạm)

Tất cả các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, khi bị lực lượng Cảnh sát giao thông gửi văn bản thông báo lỗi vi phạm đến cơ quan, đơn vị quản lý đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, quy chế, nội quy của đơn vị, địa phương mình; đồng thời công khai thông báo trong các cuộc họp, buổi giao ban đơn vị để làm gương cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khác.

Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nếu có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức: Vi phạm pháp luật về trật tự ATGT gây ra tai nạn giao thông, nhất là lỗi vi phạm về nồng độ cồn; bị Tổ công tác của Bộ Công an phát hiện và có văn bản thông báo gửi về cho đơn vị, địa phương quản lý; khi nhận được văn bản thông báo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật về TTATGT không chỉ đạo xử lý hoặc xử lý không nghiêm túc…

