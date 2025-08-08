Áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8 vừa hình thành trên Biển Đông

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 5 giờ sáng 8/8/2025. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng sớm nay (8/8), vùng áp thấp trên khu vực bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 4 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,1 độ vĩ bắc; 118,2 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông khu vực bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8; di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 10-15km/giờ.

Dự báo, tới 4 giờ sáng 9/8, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 10-15km/giờ, vị trí tâm áp thấp ở vào khoảng 19,6 độ vĩ bắc; 115,5 độ kinh đông; cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía đông bắc. Sức gió nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8, gây ảnh hướng tới vùng biển phía đông bắc khu vực bắc Biển Đông.

Vào lúc 4 giờ sáng 10/8, dự kiến, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 5-10km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp trên vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông.

Do ảnh hướng của áp thấp nhiệt đới, trên biển, vùng biển phía đông bắc của khu vực bắc Biển Đông có mưa dông và gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Sóng biển cao 2-3m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: Ngọc Bích

Nguồn tin: nhandan.vn