Miền Bắc và Trung Bộ nắng nóng mạnh

Dự báo, trong ngày hôm nay (8/8), nắng nóng tiếp tục diễn ra ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và phía Nam tỉnh Phú Thọ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 60-65%.

Nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/8; nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có khả năng kéo dài đến hết ngày 11/8.

Thời tiết nắng nóng trở lại ở miền Bắc.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ cao xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Thời tiết cả nước ngày thứ sáu (8/8), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-36 độ.

Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ; riêng khu Tây Bắc 29-31 độ.

Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, riêng đồng bằng có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ; riêng đồng bằng 35-36 độ.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng; chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ.

