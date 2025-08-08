Trung Quốc yêu cầu quan chức bớt họp, viết báo cáo ngắn lại

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) tại Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc ở Bắc Kinh vào tháng 3-2025 - Ảnh: AFP

Tuần này, Trung Quốc đã phát động chiến dịch toàn quốc nhằm giải quyết "căn bệnh dai dẳng và cứng đầu" - "chủ nghĩa hình thức và quan liêu" trong chính phủ.

Theo chỉ đạo, các quan chức phải "cải thiện chất lượng tài liệu", đảm bảo viết ngắn gọn, thiết thực và súc tích, giới hạn độ dài trong phạm vi 5.000 ký tự. Các cơ quan cũng cần giảm số lượng tài liệu chính thức được ban hành hằng năm và phải giải trình nếu số lượng tăng lên.

Chỉ đạo cũng yêu cầu tinh gọn các cuộc họp, với các bài phát biểu không quá một giờ. Số lượng người tham dự cần được kiểm soát chặt chẽ.

Chỉ đạo, dài đúng 4.845 ký tự, do Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện ban hành, trong đó nêu rõ 21 điều khoản bao gồm cải thiện cách đánh giá, luân chuyển cán bộ, quy trình biệt phái cán bộ và sự phổ biến của các ứng dụng di động của chính phủ.

Các biện pháp này là dấu hiệu mới nhất cho thấy nỗ lực đổi mới nhằm tập trung vào việc củng cố nền kinh tế Trung Quốc, vốn đang tăng trưởng ở mức chậm nhất trong nhiều thập kỷ qua và hạn chế các hoạt động không hiệu quả trong khu vực nhà nước đang mở rộng.

Tháng trước, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cảnh báo các quan chức địa phương về việc đầu tư quá mức vào trí tuệ nhân tạo và xe điện, theo báo Financial Times.

Chiến dịch chống nạn quan liêu diễn ra 3 tháng sau khi Bắc Kinh thắt chặt các quy định về kinh phí tiệc chiêu đãi, rượu và thuốc lá của các quan chức. Chính quyền địa phương trên khắp Trung Quốc đã ban hành lệnh hạn chế tiêu thụ rượu bia, sau một số vụ việc tử vong do uống quá nhiều rượu.

Các quan chức phải xin phép cấp trên mới được tham dự các cuộc tụ họp nhiều hơn 2 người. Một số quan chức cũng đã bị triệu tập để kiểm tra nồng độ cồn vào buổi tối.

Tuy nhiên việc hạn chế này có thể làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế trong nước, trong bối cảnh tiêu dùng nội địa yếu kém ảnh hưởng đến tăng trưởng.

Tổng doanh thu của ngành dịch vụ ăn uống ở Trung Quốc chỉ tăng 0,9% trong tháng 6-2025, giảm so với mức tăng 5,4% của năm trước đó, theo dữ liệu từ Cục Thống kê quốc gia.

Tác giả: Trần Phương

Nguồn tin: tuoitre.vn