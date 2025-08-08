Đối tượng trốn truy nã 34 năm, 2 lần thay tên đổi họ sa lưới

Lúc 8h cùng ngày, tại địa bàn xã Thượng Đức, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng Trại giam A2 tiến hành xác minh, truy bắt đối tượng Phan Đình Phú (SN 1960, quê tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, tạm trú huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Phú còn có tên gọi khác là Phan Đình Phi và Trần Văn Hải.

Phan Đình Phú tại cơ quan Công an.

Đối tượng Phú bị truy nã theo Lệnh truy nã số 34/LTN ngày 22/5/1991 của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Yên (nay thuộc địa giới tỉnh Đắk Lắk) về hành vi “Cướp tài sản” - một tội danh đặc biệt nghiêm trọng.

Việc bắt giữ thành công đối tượng Phan Đình Phú sau 34 năm lẩn trốn là minh chứng rõ nét cho sự kiên trì, quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao và sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an cơ sở với các đơn vị nghiệp vụ trong toàn lực lượng CAND.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân