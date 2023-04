Vụ nổ gara kinh hoàng ở Nghệ An qua lời kể của bé trai 14 tuổi

Chiều 3/4, theo ghi nhận của PV, 3 trong 4 nạn nhân sống sót trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại gara Lê Hiển (xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) vẫn đang được điều trị đặc biệt tại bệnh viện TP Vinh (Nghệ An) trong tình trạng bị thương nặng và đều đã được phẫu thuật.

3 anh em ruột cùng gặp nạn

Em Nhật- nạn nhân sống sót sau vụ nổ.

Chỉ duy nhất em Hồ Trọng Nhật (14 tuổi) may mắn bị thương nhẹ hơn, tỉnh táo, hiện đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quang Thành (huyện Quỳnh Lưu).

Em Nhật kể lại giây phút kinh hoàng.

Nhắc lại giây phút kinh hoàng, em Nhật bàng hoàng kể lại, khoảng 16h chiều 2/4, Nhật đạp xe đạp chở 2 em ruột của mình là Hồ Trọng Đức (10 tuổi) và Hồ Thị Khánh Vy (8 tuổi) qua nhà ông họ (trú cùng xóm) để ăn cỗ đám hỏi. Khi đang đi qua gara ô tô Lê Hiển thì bất ngờ nghe tiếng nổ kinh hoàng.

Mảnh vỡ kim loại găm khắp cơ thể của em Nhật.

"Cháu và 2 em bị hất văng ra xa. Khi tỉnh lại, cháu đang nằm ở bệnh viện. Đầu và toàn thân cháu đau nhức, mảnh vụn sắt găm khắp cơ thể.

2 em của cháu không biết như thế nào, có bị thương không? Cháu rất lo cho 2 em", Nhật kể lại.

Vụ nổ đã làm anh Lê Tiến H. (39 tuổi, chủ gara ô tô) và anh Nguyễn Duy N. (29 tuổi, trú thôn 9, xã Quỳnh Tân) tử vong tại chỗ. Em Nhật cùng 2 em và anh Nguyễn Duy Kỳ (trú cùng địa phương) bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Trong 4 nạn nhân bị thương, Nhật là người may mắn vì bị nhẹ nhất. 3 nạn nhân còn lại đang điều trị tại bệnh viện tuyến trên trong tình trạng nặng.

Chị Hồ Thị Vượng (cô ruột 3 cháu nhỏ) cho biết, "vì vết thương quá nặng, cháu Vy bị cắt cụt tay phải, tay trái bị cắt mất 2 ngón. 2 chân đang trong quá trình theo dõi nên chưa thể nói trước được điều gì.

Cháu Đức cũng đã được phẫu thuật. Nghe nói cháu bị rạn bàng quang, 2 chân cũng bị rất nặng".

Tang thương bao trùm vùng quê

Ông Nguyễn Cảnh Tề- trưởng thôn 12, xã Quỳnh Tân cho biết, sáng nay (ngày 3/4), người thân, bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương đã lần lượt tiễn đưa 2 nạn nhân trong vụ nổ kinh hoàng xảy ra vào chiều 2/4 về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sự ra đi đột ngột của 2 người đàn ông vốn là trụ cột gia đình như cú sốc lớn khiến người thân đau đớn, ngã quỵ.

Tại nhà anh H. bà con thôn xóm tập trung đông để thăm hỏi, động viên gia đình. Được biết, anh H. mở xưởng gara gần 20 năm nay. Công việc làm ăn của anh khá thuận lợi. Cách đây hơn một tháng anh H. vừa đi mổ thận về nên chưa làm được việc nặng.

Anh H. ra đi để lại cho người vợ 3 đứa con nhỏ (lớn nhất 15 tuổi, học lớp 11, nhỏ nhất vừa lên lớp 4).

Sự ra đi đột ngột của người chồng như cú sốc lớn khiến chị Nguyễn Thị Thi (37 tuổi, vợ anh H.) ngã quỵ. Chị Thi cứ nằm trên giường gào khóc, gọi tên chồng trong đau đớn. "Anh đi rồi mẹ con em biết sống thế nào đây. Chồng ơi, anh vừa ốm dây, sao phải ra đi đau đớn thế này".

Từ chiều hôm qua kể từ khi xảy ra vụ việc, chị Thi không ăn uống gì, cũng không còn sức đứng vững, phải có người thường xuyên túc trực bên cạnh, chăm sóc.

Ông Lê Tiến Thọ (63 tuổi, bố của anh H.) đau lòng chia sẻ "Nhà tôi cách nhà con trai gần 2km. Khi nghe tiếng nổ thất thanh, mọi người kéo nhau đổ dồn về phía gara của con trai khiến tôi lo sợ có điều gì đó chẳng lành. Suốt quãng đường đi, tôi chỉ cầu mong đó chỉ là sự cố nổ lốp ô tô bình thường.

Thế nhưng, khi đến hiện trường thì phải chứng kiến cảnh tượng đau lòng. Con trai tôi không còn nữa. Những nạn nhân khác nằm bất động. Khổ thân, con mất khi đàn cháu tôi còn quá nhỏ. Chúng sẽ sống thế nào khi không còn bố bên cạnh".

Căn nhà còn vương mùi sơn mới của gia đình anh Nguyễn Duy N. (29 tuổi, trú xóm 9 xã Quỳnh Tân) nhuốm màu tang thương, lạnh lẽo sau sự ra đi đột ngột của người đàn ông xấu số.

Được biết, căn nhà này được vợ chồng anh N. tích góp, vay mượn thêm xây vào năm ngoái, nay vẫn đang còn nợ hơn 100 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Liễu (28 tuổi, vợ anh N.) ngồi thất thần trước bàn thờ chồng, khóc nghẹn khi nghĩ về chặng đường dài đầy khó khăn phía trước. Được biết, trước đây, vợ chồng chị Liễu làm công nhân ở miền Nam. 5 năm trước, khi mang thai đứa con thứ 2, họ quyết định về quê lập nghiệp.

Không có công ăn việc làm, không ruộng đồng, vợ chồng chị Liễu vay mượn vốn đầu tư thu mua phế liệu. Ngoài tiền xây nhà, họ còn vay mượn hàng trăm triệu đồng để mua thêm chiếc xe tải làm phương tiện chở phế liệu đi nhập cho các vựa lớn.

Anh N. đột ngột ra đi để lại cho chị Liễu một nách 3 đứa con thơ (đứa lớn nhất học lớp 2, đứa thứ 2 vừa 5 tuổi, đứa út vừa 13 tháng tuổi).

Rất đông người đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình chị Liễu.

28 tuổi, chị Liễu đã thành góa phụ, một nách 3 đứa con thơ. Chặng đường dài đầy khó khăn phía trước chị Liễu không biết sống sao khi không còn chồng bên cạnh. 3 đứa con, đứa còn bồng ẩm trên tay, đứa khát sữa.

Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

