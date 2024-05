Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 trẻ tiên lượng rất nặng, đã tăng lên 529 ca

Tiệm bánh mì bán hơn 1.000 ổ mỗi ngày Theo cơ quan chức năng, tiệm bánh mì Băng (tiệm bánh mì nghi gây ngộ độc) trên đường Trần Quang Diệu (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) do bà N.T.K.B. làm chủ có quy mô phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì/ngày (hai buổi sáng chiều). Tiệm bán bánh mì thịt gồm: thịt (tự chế biến); ngò, dưa leo, đồ chua (củ cải trắng và cà rốt muối chua); chả lụa, pa tê, nước sốt (tự làm); da bao (mua bên ngoài)… Nguyên liệu được sơ chế và chế biến tại tiệm. Theo báo cáo của Sở Y tế Đồng Nai, tại thời điểm điều tra, tiệm bánh mì không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ khu phố 2, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh. Ngoài ra, cơ sở cũng không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, giấy khám sức khỏe.