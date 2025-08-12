Ô tô bất ngờ lùi vào đám đông xem văn nghệ, nhiều người thương vong

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 11-8, tại xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Lào Cai.

Hiện trường vụ xe ô tô lao vào đám đông khiến nhiều người thương vong. Ảnh: Người dân cung cấp

Vào thời gian trên, khi nhiều người dân đang tập trung xem văn nghệ tại nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng thì bất ngờ xe ô tô mang BKS 21C-192.xx đang lùi đã lùi thẳng vào đám đông.

Hậu quả, một bé trai 6 tuổi tử vong tại chỗ, 7 người khác bị thương.

Ngay khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt đưa người bị thương đi cấp cứu, phong tỏa, khám nghiệm hiện trường.

Đồng thời, đưa tài xế về trụ sở Công an xã Phong Dụ Thượng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động