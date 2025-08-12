Vụ xe ô tô tông nhiều người ở Lào Cai: Tài xế là phó bí thư thường trực Đảng ủy xã

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn - Ảnh cắt từ clip

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sáng 12-8, ông Lương Trung Dũng - bí thư Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng (tỉnh Lào Cai) - xác nhận tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông ở khu vực sân Nhà văn hóa thôn Làng Chạng tối qua là ông Lò Văn Mạnh, phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng.

Về thông tin ông Mạnh lái ô tô trong tình trạng có nồng độ cồn, ông Dũng cho biết khi cơ quan công an làm việc với ông Mạnh, ông không được chứng kiến nên cũng chưa rõ.

Cơ quan công an đang điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định pháp luật.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khuya 11-8, một lãnh đạo UBND xã Phong Dụ Thượng cho biết tối cùng ngày ở Nhà văn hóa thôn Làng Chạng, xã Phong Dụ Thượng tổ chức chương trình văn nghệ mừng thành công đại hội Đảng bộ xã.

Trong lúc ông Mạnh điều khiển ô tô ở sân nhà văn hóa thì xảy ra tai nạn.

"Vụ việc khiến một cháu bé 8 tuổi đã tử vong, còn lại khoảng 7-8 trường hợp bị thương đã được đưa ra Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cũ để điều trị" - lãnh đạo xã Phong Dụ Thượng thông tin.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ông Mạnh đã được đưa về trụ sở Công an xã Phong Dụ Thượng để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

