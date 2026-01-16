Vụ huy động 624 triệu đồng làm mái che, dọn vệ sinh: Sở GD-ĐT Gia Lai chấn chỉnh lạm thu

Ngày 15-1, Sở GD-ĐT tỉnh Gia Lai đã có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục, sau khi báo chí phản ánh việc một trường tiểu học vận động phụ huynh đóng góp 624 triệu đồng để làm mái che và thuê dịch vụ vệ sinh.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, nơi xảy ra vụ việc

Theo Sở GD-ĐT Gia Lai, từ ngày 4-9-2025, đơn vị đã ban hành văn bản hướng dẫn tạm thời về các khoản thu trong năm học 2025 – 2026, yêu cầu kiên quyết không để xảy ra lạm thu, người đứng đầu cơ sở giáo dục phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các quy định này chưa được thực hiện nghiêm.

Cụ thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) đã vận động phụ huynh đóng góp 624 triệu đồng để làm mái che và thuê dọn vệ sinh. Đến tháng 1-2026, số tiền đã thu hơn 457 triệu đồng.

Một số phụ huynh phản ánh bị gây áp lực nếu chưa đóng tiền, đồng thời bày tỏ băn khoăn về chi phí vệ sinh lên tới 51 triệu đồng mỗi tháng và tính minh bạch trong việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trước phản ánh của dư luận, Sở GD-ĐT Gia Lai yêu cầu UBND các xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc nghiêm túc chấn chỉnh, thực hiện đúng quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục công lập; không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản trái quy định.

Sở cũng nêu rõ Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản liên quan đến bảo vệ cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp, khen thưởng cán bộ, giáo viên; mua sắm trang thiết bị dạy học; hỗ trợ hoạt động quản lý, dạy học; cũng như sửa chữa, nâng cấp hoặc xây dựng các công trình của nhà trường.

