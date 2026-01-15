Giáo viên phải vận động học sinh tham gia ngoại khóa để được xếp loại xuất sắc?

Với không ít giáo viên, việc vận động học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa đôi khi trở thành gánh nặng trong nhiệm vụ chuyên môn - Ảnh AI minh họa

Tuổi Trẻ Online nhận được phản ánh của phụ huynh như sau:

"Tôi là phụ huynh tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM). Tôi rất bức xúc khi nghe giáo viên chủ nhiệm của con mình nói rằng các cô được giao nhiệm vụ phải vận động học sinh tham gia ngoại khóa, đạt tỉ lệ từ 50% trở lên; vận động phụ huynh đóng các khoản tiền trường đúng thời hạn đạt từ 95% trở lên mới được xếp loại xuất sắc, nếu không sẽ bị hạ thi đua.

Ở lớp của con tôi, có những phụ huynh khó khăn nên họ không có điều kiện đóng tiền cho con tham gia hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh đó, cũng có những người như tôi, có tiền đóng nhưng lo lắng về việc an toàn của con nên không cho bé tham gia. Nhất là thời gian gần đây có đến 2 trường hợp học sinh tử vong khi tham gia chương trình ngoại khóa cùng với trường…".

5 tiêu chí vượt trội

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ Online, cô Đặng Thị Thu Thanh - Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Văn Tám - cho biết: "Thực tế đó chỉ là tiêu chí vượt trội trong đánh giá thi đua, chỉ chiếm 8/100 điểm. Đây là những tiêu chí đã được thống nhất chung thuộc về công tác chủ nhiệm - giáo viên phải hiểu để thực hiện. Nếu nói vì 2 tiêu chí trên mà giáo viên bị hạ bậc thi đua là không đúng".

Theo cô Thanh, bảng đánh giá thi đua giáo viên ở trường này có 5 tiêu chí vượt trội gồm:

Thứ nhất, giáo viên có kết quả sáng kiến đạt cấp trường, giáo viên có tham gia hội thi viết đúng viết đẹp cấp trường, giáo viên có đăng ký tham gia văn nghệ, hoạt động phong trào vào các ngày lễ của trường, của phường tổ chức.

Thứ hai, giáo viên tuyên truyền tốt nội dung trong kế hoạch giáo dục việc học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài lớp học (còn gọi là chương trình ngoại khóa), tỉ lệ từ 50% trở lên hoặc lớp chủ nhiệm có kết quả giải nhất - ba trong hội thi văn nghệ, bóng đá, viết đúng viết đẹp cấp trường.

Thứ ba, giáo viên tích cực tuyên truyền tốt việc đóng tiền học phí (tất cả 3 tháng của quý đều đạt tỉ lệ 95% trở lên).

Thứ tư, giáo viên tích cực thực hiện chuyển đổi số. Thứ năm, giáo viên đang dạy bộ môn phải có kế hoạch thành lập câu lạc bộ bồi dưỡng học sinh, duy trì nề nếp hoạt động câu lạc bộ thường xuyên.

Cô hiệu trưởng nói để được đánh giá hoàn thành xuất sắc, giáo viên chủ nhiệm phải đạt tối thiểu 3 tiêu chí vượt trội kể trên (ngoài các tiêu chí khác).

Không tham gia ngoại khóa vì… không tin tưởng giáo viên!

Trước băn khoăn "vận động học sinh tham gia ngoại khóa và phụ huynh đóng tiền trường không phải là nhiệm vụ chuyên môn", cô hiệu trưởng giải thích đây là nhiệm vụ thuộc công tác chủ nhiệm, giáo viên chỉ tuyên truyền phụ huynh đóng tiền trường chứ không trực tiếp thu tiền. Với những học sinh khó khăn, giáo viên cần hướng dẫn phụ huynh làm các thủ tục để nhà trường thực hiện miễn giảm.

Về việc học sinh không có điều kiện đóng tiền hoặc phụ huynh lo lắng nên không cho con tham gia hoạt động ngoại khóa, cô Thanh nói: "Phụ huynh không cho con tham gia không phải vì không có điều kiện mà vì họ không tin tưởng giáo viên!".

Cô cho biết đã có phụ huynh trực tiếp lên gặp mình nói rằng họ thấy trong lớp học cô giáo ít quan tâm đến học sinh thì khi cho học sinh trải nghiệm ngoài lớp học làm sao cô sâu sát được.

"Nhà trường tổ chức chương trình trải nghiệm ngoài lớp học, có lớp 20 học sinh tham gia nhưng cũng có lớp chỉ có 2 học sinh tham gia, chứng tỏ cô giáo không tạo được sự tin tưởng nơi phụ huynh", cô hiệu trưởng nói.

Tham gia ngoại khóa phải là tự nguyện Trong nhiều văn bản hướng dẫn về chuyên môn, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM luôn lưu ý các nhà trường rằng việc tham gia hoạt động ngoại khóa phải dựa trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh, học sinh. Trong văn bản thông báo kết luận của Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM Nguyễn Bảo Quốc tại hội nghị giao ban giáo dục phổ thông mới đây cũng có lưu ý các trường khi xây dựng chương trình hoạt động ngoài giờ chính khóa cần lấy tiêu chí bảo đảm an toàn tuyệt đối cho giáo viên, nhân viên và học sinh làm trọng tâm, ưu tiên hàng đầu.

Tác giả: Hoàng Hương

Nguồn tin: tuoitre.vn