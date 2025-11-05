Lạm thu đầu năm học vẫn nóng

Đầu năm học, tại Trường mầm non Hà Trung (xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa), giáo viên chủ nhiệm các lớp 4 và 5 tuổi đã thông báo 13 khoản đóng góp với tổng số tiền gần 4 triệu đồng/học sinh. Trong số này có nhiều khoản không nằm trong quy định, như: tiền điện điều hòa 100.000 đồng, dọn vệ sinh 180.000 đồng, tiền điều hòa 200.000 đồng, thuê người làm vườn 150.000 đồng, đồ dùng học tập 510.000 đồng, làm biển tên trường 250.000 đồng...

Tại Trường Mầm non Thiệu Toán (xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa), nhiều phụ huynh bức xúc “tố” nhà trường nhiều năm thu tiền nước uống của học sinh 12.000 đồng/trẻ/tháng nhưng không mua. Qua xác minh của cơ quan quản lý cho thấy, nhà trường đã thu tiền nước uống các năm học 2022–2023, 2023–2024 và 2024–2025, nhưng không mua nước là sai quy định.

Hiện theo quy định của TP Hà Nội, việc trông giữ học sinh cuối giờ áp dụng mức phí trần là 12.000đ/giờ. Trường Tiểu học Trung Tự (Hà Nội) tổ chức trông giữ học sinh vào 2 ngày thứ 3 và thứ 5, khung thời gian từ 15h15-16h15. Phụ huynh cho rằng, số tiền mà họ phải đóng sẽ bằng số buổi trông giữ thực tế nhân với 12.000 đồng nhưng nhà trường lại thu 120.000đ/tháng trong cả tháng 9 và tháng 10. Khi phụ huynh thắc mắc, họ không nhận được lời giải thích rõ ràng.

Phụ huynh có con học ở Trường Tiểu học thuộc xã Hưng Đạo (Hà Nội) phản ánh, nhà trường yêu cầu mỗi học sinh đóng 200.000 đồng/năm cho khoản “thuê điều hòa và đường dây điện” từ một doanh nghiệp bên ngoài là không hợp lý.

Để lắp đặt hệ thống camera giám sát trong khuôn viên trường, Trường THPT Lê Hồng Phong (Tuyên Quang) được cho là kêu gọi đóng góp 240 triệu đồng chia cho 30 lớp (mỗi lớp khoảng 8 triệu đồng), mỗi học sinh sẽ đóng khoảng 200 nghìn đồng.

Tại TPHCM, một lớp học tại Trường tiểu học Võ Thị Sáu (phường Tân Hưng, TPHCM) đưa ra bảng kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động năm học 2025-2026 với tổng số tiền dự kiến cần vận động hơn 54 triệu đồng. Trong đó gồm 2 phần là hoạt động chung của lớp và các con và tri ân thầy cô (khoản chi này là hoàn toàn tự nguyện, ban đại diện chỉ thay mặt phụ huynh gửi hoa và quà).

Nhiều khoản thu chi tại các trường ở nhiều địa phương gây bức xúc cho phụ huynh. Không chỉ ở mức thu, việc thu sai mục đích hoặc thu mà không chi, như trường hợp tại Thanh Hóa, đã làm giảm niềm tin vào nhà trường. Với các khoản xã hội hóa như lắp điều hòa, camera… phần lớn phụ huynh đồng tình nếu minh bạch, nhưng cách thu cào bằng, thiếu công khai khiến họ khó chấp nhận và khó đồng thuận với nhà trường, ban đại diện cha mẹ học sinh.

Theo Thông tư 55/2011 của Bộ GDĐT, ban đại diện cha mẹ học sinh không được vận động hoặc tổ chức thu các khoản tiền không đảm bảo tính tự nguyện. Một số khoản thu được phép triển khai đầu năm học gồm: đồng phục, bảo hiểm y tế, tiền ăn bán trú, học phẩm cho trẻ mầm non, nước uống, quỹ lớp nếu có sự thống nhất và công khai, minh bạch.

Vừa qua UBND TP Hà Nội có văn bản yêu cầu đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cần thực hiện theo Nghị định 238. Tại TPHCM, Sở GDĐT thành phố thành lập các đoàn kiểm tra tiến hành rà soát công tác thu chi đầu năm học 2025-2026 tại các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND phường, xã, đặc khu, các trường THPT công lập và cơ sở giáo dục công lập trực thuộc sở kéo dài cả tháng 10.

Như vậy, các nhà trường đều có hướng dẫn rõ ràng về các khoản được phép thu và không được thu từ phía Bộ GDĐT và Sở GDĐT địa phương. Việc siết chặt các khoản thu đầu năm học là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là sự đồng thuận giữa nhà trường và phụ huynh. Khi mọi khoản thu đều minh bạch, có mục đích rõ ràng và được giám sát chặt chẽ, môi trường giáo dục sẽ trở nên lành mạnh hơn.

Nội dungThứ trưởng Bộ GDĐT Lê Tấn Dũng nêu 9 nhóm giải pháp ngắn và dài hạn để chấm dứt lạm thu. Trong đó ông yêu cầu các khoản thu phải do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nghiêm cấm trường tự đặt ra. Các cơ sở giáo dục phải công khai, niêm yết giá vật tư, thiết bị, dịch vụ, sách giáo khoa; không gộp khoản, không thu trước nhiều kỳ, không lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh để thu vượt quy định. Bộ GDĐT đề nghị chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm ngay tại cơ sở.

