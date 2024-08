Vụ học sinh bất ngờ bị nhà trường "dừng đào tạo": Sở GD-ĐT Hà Nội nói gì?

Liên quan đến việc Trường THPT Ngô Quyền (Đông Anh, Hà Nội) bất ngờ ra quyết định “dừng đào tạo” với học sinh Nguyễn Ngọc Hương sau khi phụ huynh của em này là ông Nguyễn Đăng Bằng có ý kiến về chương trình lớp chất lượng cao, ông Bằng cho biết, nhà trường thông báo, nếu muốn rút học bạ để chuyển trường khác, phụ huynh phải làm đơn gửi về trường.

Trường THPT Ngô Quyền (Đông Anh, Hà Nội)

Ngày 13/8, đại diện gia đình ông Bằng đã mang đơn theo mẫu đến trường để xin rút học bạ. Riêng phần lý do, gia đình ông Bằng ghi rõ nguyên nhân xin rút học bạ để chuyển trường do nhà trường ra quyết định dừng đào tạo. Tuy nhiên, bộ phận văn phòng của Trường THPT Ngô Quyền từ chối nhận đơn này vì "lý do không hợp lệ".

“Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu viết lý do là "tự nguyện xin rút hồ sơ học bạ" của con để chuyển sang trường khác vì bộ phận này chưa nhận được quyết định "dừng đào tạo" của nhà trường chuyển xuống. Tuy nhiên gia đình tôi không tự nguyện cho con nghỉ học ở trường, mà do nhà trường đơn phương ra quyết định trước tôi mới phải chuyển con sang trường khác.

Ông Nguyễn Đăng Bằng cho biết đã nhận được quyết định dừng đào tạo với con gái đang học lớp 12 ngay sau khi đại diện hội cha mẹ học sinh ý kiến với nhà trường về chương trình đào tạo lớp chất lượng cao.

Năm học mới đang cận kề, từ ngày 10/8 khi nhận được quyết định của Trường THPT Ngô Quyền dừng đào tạo với con tôi, gia đình tôi thậm chí phải bỏ công bỏ việc để tìm trường mới nộp hồ sơ cho con. Đến ngày hôm nay đã gần hết hạn nhận hồ sơ nhưng vẫn chưa thể rút được học bạ của con ở Trường THPT Ngô Quyền”, ông Bằng bức xúc chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên VOV.VN về nội dung này, ông Lê Ngọc Hoa, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin và sẽ nhanh chóng xác minh thông tin, xử lý vụ việc này.

Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phạm Quốc Toản cũng thông tin thêm, Sở đã yêu cầu Trường THPT Ngô Quyền báo cáo về sự việc này.

Đại diện Vụ Giáo dục Trung học (Bộ GD-ĐT) cho biết: “Về nguyên tắc, học sinh đã được tuyển sinh vào trường, dù trường tư hay trường công đều được đảm bảo các quyền về học tập, không thể có chuyện vì vấn đề với phụ huynh mà dừng đào tạo học sinh. Trường THPT công lập hay tư thục thì vẫn thuộc hệ thống quản lý chung của các Sở GD-ĐT. Việc tuyển sinh cũng như chuyển trường cho học sinh đều phải tuân thủ các quy định, quy chế, điều lệ nhà trường, không thể có chuyện ai thích làm gì thì làm”.

Một hiệu trưởng Trường THPT ngoài công lập tại Hà Nội cũng cho rằng, việc phụ huynh hỏi về chương trình đào tạo, chất lượng đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất… của nhà trường là điều thường gặp, nhất là các mùa tuyển sinh.

“Trước khi quyết định cho con theo học ở một môi trường hay chương trình nào, phụ huynh đều tìm hiểu rất kỹ các thông tin này. Khi đó nhà trường có nhiệm vụ giải thích, giới thiệu cho phụ huynh hiểu và tin tưởng”.

Vị hiệu trưởng cho rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, giáo dục cũng cần lấy học sinh làm trung tâm, ưu tiên quyền lợi của học sinh hàng đầu. Việc đột ngột dừng đào tạo với học sinh cuối cấp không chỉ ảnh hưởng đến kế hoạch học tập, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của các em.

Trước đó, như VOV.VN đã phản ánh, ngày 10/8/2024, ký thay Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Ngô Quyền (Đông Anh, Hà Nội) là ông Nguyễn Như Tuân đã ký, đóng dấu quyết định dừng đào tạo đối với học sinh Nguyễn Ngọc Hương - con gái ông Nguyễn Đăng Bằng.

Trong quyết định này, lý do dừng đạo tạo là “Nhà trường không đủ điều kiện đáp ứng nhu cầu đào tạo theo yêu cầu của phụ huynh học sinh”. Thời gian dừng đào tạo từ ngày 10/8/2024.

Ông Nguyễn Đăng Bằng cho biết: “Ngày 7/7/2024, Hội cha mẹ học sinh lớp 11A5 được Ban Giám hiệu Trường THPT Ngô Quyền mời đến trường trao đổi về định hướng tổ chức lớp 12A5 chất lượng cao năm học 2024-2025. Ban Giám hiệu nhà trường chỉ nói chung chung về định hướng của lớp chất lượng cao và có đề nghị phụ huynh chúng tôi làm đơn đăng ký cho con em mình vào lớp chất lượng cao, chúng tôi rất ủng hộ chương trình này của nhà trường và đã làm đơn đăng ký cho con mình.

Tuy nhiên, do còn một số vấn đề vẫn thắc mắc nên hội phụ huynh học sinh có đề nghị tôi thay mặt lên lịch hẹn gặp với nhà trường để trao đổi cụ thể.

Sau 2 tuần Ban Giám hiệu nhà trường mời tôi đến để làm việc. Trước các câu hỏi ban phụ huynh chúng tôi đưa ra thì thầy Tuân trả lời rất vòng vo và liên tục nhấn mạnh về việc nếu phụ huynh nào thấy môi trường này không phù hợp thì chuyển con sang môi trường khác. Kết thúc buổi làm việc, thầy Tuân không ký vào biên bản làm việc và có nói là sẽ báo cáo lại nội dung làm việc ngày hôm đó với Hội đồng nhà trường và sẽ trả lời lại các câu hỏi của phụ huynh học sinh vào buổi làm việc tiếp theo”.

Đến ngày 10/8/2024, khi trao đổi trực tiếp, Chủ tịch Hội đồng trường Đồng Xuân Hưng nói rằng những câu hỏi đưa ra là không tin tưởng nhà trường và không tôn trọng giáo viên. “Hội đồng trường sẽ quyết định dừng đạo tạo con nhà tôi ngay ngày 10/8/2024. Chiều cùng ngày hôm đó tôi được giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5 gửi thông báo quyết định của nhà trường”.

Ông Nguyễn Đăng Bằng cho rằng, việc quyết định dừng đào tạo với học sinh là “không đúng luật và không đúng tiêu chí của ngành giáo dục”.

Ông Đồng Xuân Hưng, Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Ngô Quyền (Đông Anh, Hà Nội) khẳng định: “Nhà trường không đuổi học sinh, mà chỉ thông báo dừng đào tạo đối với học sinh để cháu chuyển sang một ngôi trường khác học.

Cháu Hương không có lỗi gì. Nhưng nhà trường quyết định dừng đào tạo vì cảm thấy không đáp ứng được yêu cầu của bố cháu. Bố cháu không đồng ý với phương pháp đào tạo của nhà trường thì làm sao trường có thể đào tạo được? Nếu thay đổi mẹ cháu là người giám hộ cho cháu tại trường thì chúng tôi sẽ cho cháu học tiếp”.

“Giáo viên nhà trường toàn tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, đào tạo đạt chuẩn, vậy mà khi nói về việc mở lớp chất lượng cao, phụ huynh lại đặt câu hỏi, dạy thế nào, dạy có được không. Tôi cảm thấy bị xúc phạm nên mới ra thông báo mời phụ huynh chuyển trường cho con để đến một môi trường khác đáp ứng tốt hơn”.

Chủ tịch Hội đồng Trường Ngô Quyền cho rằng: “Trường rất yêu quý học sinh, muốn đào tạo đạo đức cho học sinh, nhưng cũng qua học sinh muốn dạy lại đạo đức phụ huynh”.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: vov.vn