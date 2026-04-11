Vụ hành khách bị đe dọa, hành hung: Công an mời tài xế taxi lên làm việc

Liên quan đến vụ việc tài xế taxi hãng M.L. có hành vi chửi bới, đe dọa, cầm 2 viên gạch tấn công vợ chồng hành khách đi xe lan truyền trên mạng xã hội, tối 10-4, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) đã mời tài xế Nguyễn Anh Tuấn đến làm việc. Ông Tuấn được xác định là tài xế taxi có hành vi hành hung khách hàng gây xôn xao dư luận.

Tại cơ quan công an, ông Tuấn đã thừa nhận hành vi không đúng của mình, xin lỗi và sẵn sàng chi trả toàn bộ tiền thuốc men, viện phí cho phía gia đình khách hàng. Ông Tuấn cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự việc là do phía hành khách có lời lẽ không đúng, trong lúc nóng giận ông đã có những hành vi trên.

Hành vi đánh người của tài xế taxi được camera an ninh ghi lại

Trong tối 10-4, chị N.T.C.H. (SN 1998) và chồng là anh N.V.L. (SN 1990), cùng trú xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An đã đến Công an phường Vinh Hưng trình báo, cung cấp lời khai và các bằng chứng liên quan.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin vào chiều tối 10-4, trên các trang mạng xã hội xuất hiện clip phản ánh vụ việc nam tài xế taxi có hành vi dùng gạch tấn công hành khách. Vụ việc xảy ra trước một cửa hàng điện thoại trên đường Nguyễn Trãi (phường Vinh Hưng, Nghệ An).

Theo thông tin đăng tải, một cặp vợ chồng sử dụng dịch vụ vận chuyển của hãng taxi M.L. Tuy nhiên, giữa hành khách và tài xế có nảy sinh cự cãi khiến khách hàng yêu cầu dừng xuống xe.

Khi xuống xe, nam tài xế và người phụ nữ đi xe tiếp tục nói qua lại, trong khi người đàn ông đi cùng chị dùng điện thoại quay lại. Tài xế sau đó đã có hành vi cầm đá hành hung người phụ nữ và nam hành khách. Sau khi xem clip, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bất bình trước hành vi côn đồ của tài xế, đồng thời đề nghị hãng xe và cơ quan chức năng xử lý nghiêm đối với tài xế này.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động