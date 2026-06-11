Biệt thự ngập tràn hoa lá, cỏ cây của người đẹp Thân Thuý Hà

Sinh năm 1978 tại Tiền Giang, Thân Thúy Hà bén duyên với nghệ thuật sau khi đăng quang danh hiệu Hoa khôi Thanh niên thanh lịch. Đây cũng là bước đệm quan trọng đưa cô đến với con đường người mẫu chuyên nghiệp.

Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng phong thái cuốn hút, Thân Thúy Hà nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu được chú ý trên các sàn diễn thời trang Việt Nam thập niên 1990. Dù ghi dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu, điện ảnh mới là nơi giúp cô khẳng định tên tuổi và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.