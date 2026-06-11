Biệt thự ngập tràn hoa lá, cỏ cây của người đẹp Thân Thuý Hà

Nhắc đến Thân Thúy Hà, khán giả truyền hình thường nhớ ngay đến hình ảnh một "ác nữ" sắc sảo, góc cạnh với những vai phản diện đầy ấn tượng trên màn ảnh. Thế nhưng, sau ánh hào quang của những thước phim triệu đô, cựu mẫu đình đám thập niên 1990 lại chọn cho mình một nhịp sống hoàn toàn khác biệt: bình dị, an yên và tràn ngập sắc xanh giữa lòng phố thị.
Thân Thúy Hà không còn là cái tên xa lạ với khán giả Việt Nam. Cô thường đảm nhận những vai diễn phản diện gây ấn tượng trên màn ảnh. Nữ diễn viên xuất hiện ở cả lĩnh vực điện ảnh lẫn truyền hình và ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi bật
Năm ngoái, cô góp mặt trong bộ phim bom tấn Mưa Đỏ. Dự án đã tạo nên cơn sốt trên phạm vi cả nước và đạt doanh thu hơn 700 tỷ đồng
Ở ngưỡng tuổi U50, Thân Thúy Hà vẫn duy trì vóc dáng thanh mảnh, cân đối. Hiện người đẹp đang sinh sống tại một căn biệt thự ở TP.HCM
Thân Thúy Hà vốn là người yêu thiên nhiên nên đã biến tổ ấm của mình thành một không gian ngập tràn sắc xanh của cây cối và hoa lá. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về khuôn viên nhà ở được chăm chút tỉ mỉ với nhiều loại cây và hoa rực rỡ
Không gian sống tại TP.HCM của nữ diễn viên gây ấn tượng bởi sự gần gũi với thiên nhiên, mang lại cảm giác thư thái và bình yên giữa nhịp sống đô thị sôi động
Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Thân Thúy Hà đã chia sẻ hình ảnh cây lạc tiên sai trĩu quả trong khu vườn nhà. Kèm theo đó, nữ diễn viên hài hước viết: "Nhà tui cũng có trái tuổi thơ, không cần phải đi về quê kiếm"
Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước khu vườn xanh mát và những loại cây gắn liền với ký ức tuổi thơ của cô
Kèm hình ảnh khu vườn xanh mướt, cô từng chia sẻ đầy hài hước: "Lý do không phải đi làm là vì chỉ muốn ở nhà và thích ngồi một mình". Với cô, khu vườn không chỉ là nơi thư giãn mà còn mang lại niềm vui và sự bình yên mỗi ngày
Khu vực cổng vòm nổi bật với những giàn cây leo xanh mướt, bên dưới là các chậu hoa hồng nở rực rỡ
Bộ bàn ghế được đặt giữa không gian xanh mát, tạo nên góc thư giãn đầy thư thái và gần gũi với thiên nhiên
|Nhân dịp Tết 2026, cô đăng tải loạt hình ảnh nhà cửa được trang hoàng đón xuân, qua đó hé lộ không gian nội thất bên trong ấm áp và đầy cảm giác sum vầy. Khu vực phòng khách nổi bật với bộ sofa màu xanh đậm điểm xuyết những chiếc gối đỏ rực, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi
Điểm nhấn nổi bật là cầu thang thiết kế tối giản kết hợp lan can kính trong suốt, tạo cảm giác thông thoáng và tăng tính thẩm mỹ cho tổng thể không gian
Sinh năm 1978 tại Tiền Giang, Thân Thúy Hà bén duyên với nghệ thuật sau khi đăng quang danh hiệu Hoa khôi Thanh niên thanh lịch. Đây cũng là bước đệm quan trọng đưa cô đến với con đường người mẫu chuyên nghiệp.
Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt sắc sảo cùng phong thái cuốn hút, Thân Thúy Hà nhanh chóng trở thành một trong những người mẫu được chú ý trên các sàn diễn thời trang Việt Nam thập niên 1990. Dù ghi dấu ấn trong lĩnh vực người mẫu, điện ảnh mới là nơi giúp cô khẳng định tên tuổi và để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn