Nhan sắc nữ NSND vừa lên chức chủ tịch, được đại gia yêu say đắm suốt 25 năm

NSND Trịnh Kim Chi đang nhận được nhiều sự quan tâm khi vừa được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Với 144/148 phiếu hợp lệ, nữ nghệ sĩ trở thành nữ chủ tịch đầu tiên trong lịch sử của Hội Sân khấu TP.HCM.
NSND Trịnh Kim Chi gây ngưỡng mộ với sự nghiệp thành công và hôn nhân viên mãn.Sinh năm 1971, Trịnh Kim Chi được đông đảo khán giả biết đến khi giành danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 1994. Sở hữu gương mặt khả ái cùng vóc dáng nổi bật, cô nhanh chóng trở thành một trong những nhan sắc được yêu mến của làng giải trí Việt.
Không chỉ thành công trong lĩnh vực sắc đẹp, Trịnh Kim Chi còn ghi dấu ấn ở sân khấu và màn ảnh. Cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình, điện ảnh và đồng thời xây dựng sân khấu kịch riêng, khẳng định vị thế trong đời sống nghệ thuật phía Nam.
Năm 2023, nữ nghệ sĩ được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Đây được xem là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp bền bỉ của cô đối với nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Việt Nam.
Những ngày qua, việc Trịnh Kim Chi đắc cử Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Nhiều đồng nghiệp đánh giá cô là người tâm huyết, năng động và có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác hội.
Bên cạnh sự nghiệp thành công, cuộc sống hôn nhân của Trịnh Kim Chi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nữ nghệ sĩ kết hôn với doanh nhân Võ Trấn Phương và luôn nhận được sự yêu thương, đồng hành từ chồng trong mọi hoạt động nghệ thuật.
Theo chia sẻ của Trịnh Kim Chi, suốt hơn 25 năm chung sống, vợ chồng cô đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn để xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Cặp đôi hiện có hai con gái và duy trì cuộc sống gia đình êm ấm, viên mãn.
Nữ nghệ sĩ từng nhiều lần cho biết chồng là người luôn ủng hộ cô theo đuổi đam mê. Dù là doanh nhân bận rộn, anh vẫn âm thầm đứng phía sau, tạo điều kiện để vợ cống hiến cho nghệ thuật và các hoạt động cộng đồng.
Ở tuổi 55, Trịnh Kim Chi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ. Nhan sắc mặn mà cùng phong thái sang trọng giúp cô luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện trước công chúng.
Tác giả: Tuệ Anh
Nguồn tin: Thanh niên Việt