Hai tài xế bị phạt vì vừa lái xe, vừa dùng điện thoại

CSGT phụ trách tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vừa xử phạt 2 tài xế 5 triệu đồng vì xem điện thoại khi đang lái xe.

Tài xế vừa dùng điện thoại vừa lái xe.

Theo đó, trưa 8-4, tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (thuộc Cục CSGT) dừng một xe đầu kéo biển số tỉnh Đồng Nai tại trạm thu phí Long Phước, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây. Trích xuất camera từ buồng lái, tổ công tác phát hiện tài xế đã vừa lái vừa dùng điện thoại lúc 11 giờ 1 phút.

Làm việc với cảnh sát, tài xế thừa nhận đã dùng điện thoại khi đang lái xe nên ký biên bản vi phạm.

Ngoài ra, lực lượng CSGT cũng dừng một xe đầu kéo biển số TPHCM và trích xuất camera cho thấy tài xế đã dùng điện thoại lúc 11 giờ 55 phút. Đồng thời, tài xế được xác định không thắt dây an toàn khi xe đang chạy trên cao tốc.

Luật sư Phùng Huyền, Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết với lỗi sử dụng tay cầm điện thoại khi lái xe, tài xế sẽ bị phạt từ 4-6 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe. Với lỗi không thắt dây an toàn bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo quy định tại Nghị định 168/2024.

Theo CSGT, đừng đánh đổi vài giây "lướt điện thoại" bằng cả mạng sống. Bởi ở tốc độ cao, chỉ cần mất tập trung 2-3 giây là có thể gây ra tai nạn thảm khốc.

Tác giả: Anh Vũ

Nguồn tin: Báo Người lao động