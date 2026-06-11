Xử phạt người phụ nữ bán 10 bánh rán cho du khách nước ngoài giá 420.000 đồng

Tối 10/6, đại diện Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip bán 10 chiếc bánh rán cho một du khách nước ngoài với số tiền thực tế lên tới 420.000 đồng.

Người phụ nữ xuất hiện trong đoạn clip bán 10 chiếc bánh rán cho một du khách nước ngoài với số tiền thực tế lên tới 420.000 đồng được mời đến trụ sở cơ quan công an để làm việc. Ảnh: Công an phường Hoàn Kiếm

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn và rà soát thông tin liên quan đến đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội, lực lượng chức năng đã tiến hành xác minh, khoanh vùng đối tượng liên quan.



Kết quả xác định người phụ nữ bán bánh rán trong clip là bà P.T.Y. (SN 1976, trú tại xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh). Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hoàn Kiếm đã mời bà Y. đến trụ sở làm việc để làm rõ các nội dung phản ánh trong đoạn clip.



Qua quá trình làm việc, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Y. về hành vi bán hàng rong nhỏ lẻ không đúng quy định.

Theo nội dung clip, du khách nước ngoài đưa tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, người bán chỉ trả lại 80.000 đồng. Ảnh chụp video clip.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà Y. thực hiện việc niêm yết giá và bán hàng đúng giá, không thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, góp phần giữ gìn hình ảnh văn minh, thân thiện của Thủ đô.



Đại diện Công an phường Hoàn Kiếm cho biết, trong thời gian tới, Công an phường Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm tương tự, bảo đảm an ninh, trật tự và môi trường du lịch văn minh trên địa bàn.



Trước đó, đoạn clip ghi lại cảnh một du khách nước ngoài mua bánh rán tại khu vực phố cổ Hà Nội đã thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.



Theo nội dung video, trong lúc tham quan phố cổ, nam du khách bắt gặp một người phụ nữ bán bánh rán rong trên vỉa hè. Khi vị khách hỏi tên món ăn, người bán đã dùng kẹp gắp một chiếc bánh cho dùng thử. Trong quá trình giao tiếp, nam du khách nhiều lần hỏi giá nhưng không nhận được câu trả lời rõ ràng. Thay vào đó, người bán liên tục gắp thêm bánh vào túi nilon.

Người bán hàng rong xuất hiện trong đoạn video. Ảnh cắt từ video

Chỉ đến khi vị khách ra hiệu không muốn mua thêm, người bán mới dừng lại. Hình ảnh trong clip cho thấy túi bánh có khoảng 10 chiếc.



Sau đó, người bán thông báo giá túi bánh là 150.000 đồng. Tuy nhiên, khi du khách thanh toán bằng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng, người bán chỉ trả lại 80.000 đồng. Như vậy, số tiền thực tế mà vị khách phải trả là 420.000 đồng.



Đoạn video sau khi được đăng tải đã nhận hàng trăm bình luận từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng mức giá trên là bất thường bởi theo giá bán phổ biến trên thị trường, mỗi chiếc bánh rán thường chỉ có giá từ 3.000 - 5.000 đồng.



Nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm nếu phát hiện hành vi bán hàng không đúng giá, gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch và môi trường kinh doanh của Thủ đô Hà Nội.

Tác giả: Phi Long

Nguồn tin: Báo VOV