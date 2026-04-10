Người dân cung cấp clip xe tải vượt đèn đỏ, tài xế bị phạt 19 triệu đồng

Hình ảnh tài xế điều khiển xe tải vượt đèn đỏ bị người dân ghi lại - Ảnh: H.A.

Ngày 10-4, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa xác minh, làm rõ và xử lý một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua clip do người dân cung cấp.

Trước đó, khoảng 16h36 ngày 27-3, tại nút giao đường Ngô Quyền kéo dài với quốc lộ 1 (tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ), ô tô tải mang biển kiểm soát Nghệ An đã không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ).

Thời điểm này người dân lưu thông trên đường đã ghi lại sự việc, đồng thời gửi clip chiếc xe vi phạm đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Qua xác minh, tài xế điều khiển chiếc xe tải kể trên là N.V.H. (33 tuổi, ngụ Nghệ An). Tại cơ quan công an, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng do chủ quan, nghĩ không có lực lượng chức năng nên sẽ không bị phát hiện.

Với hành vi trên, tài xế H. bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.

Tác giả: Lê Minh

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ