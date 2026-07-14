Vụ DJ Thái Hoàng bị bắt vì m.a t.úy năm 2023: Hồ sơ điều tra hé lộ nghi vấn hối lộ 200 triệu đồng để "vẽ" bệnh án tâm thần

Mới đây, CQĐT đã đề nghị truy tố hàng chục bị can trong vụ án "Tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc" xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị, địa phương.

Theo thông tin trên báo Đại đoàn kết, Cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương Trần Văn Trường cùng nhiều lãnh đạo, giám định viên của Viện Pháp y tâm thần trung ương bị xác định đã nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ, sửa kết luận giám định để giúp nhiều bị can, bị cáo trong một số vụ án được đi chữa bệnh bắt buộc.

Cựu viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương Trần Văn Trường - Ảnh: BỘ Y TẾ

Theo kết luận điều tra, ông Trường bị cáo buộc đã nhận hơn 3 tỉ đồng từ Nguyễn Thị Mai Anh, Vũ Ngọc Trung, Trần Thị Hương cùng một số người khác để tạo điều kiện kết luận giám định tâm thần sai thực trạng bệnh cho 17 bị can, bị cáo, bị án.

Mục đích giúp những người này được xác định mất khả năng nhận thức, điều khiển hành vi và được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc.

Cơ quan điều tra vừa đề nghị truy tố ông Trường cùng vợ là Đặng Thị Hòa, cựu viện phó Lâm Văn Thành, trưởng khoa giám định Dương Văn Biết, Đỗ Khắc Doanh cùng nhiều cán bộ khác.

Vợ chồng Đông "Timo" và Nguyễn Thị Mai Anh

Theo thông tin trên báo Tiền phong, một trong những trường hợp được ông Trường “vẽ” bệnh án là Trần Thái Hoàng (DJ Thái Hoàng). Cơ quan điều tra xác định, Hoàng bị Công an TP Hải Dương cũ khởi tố, tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tháng 8/2023, Hoàng được trưng cầu giám định tâm thần tại Viện Pháp y tâm thần trung ương. Chủ tịch hội đồng giám định là ông Trần Văn Trường (lúc đó là Viện trưởng).

Cơ quan điều tra cho biết, thời gian Hoàng được theo dõi giám định, bị can Nguyễn Thị Mai Anh mang đến nhà riêng của ông Trường 200 triệu đồng để nhờ kết luận Hoàng bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau đó, trước buổi họp hội đồng giám định cuối cùng, ông Trường tiếp tục gọi riêng từng thành viên hội đồng vào phòng làm việc nói chuyện.

Ông Trường đã đưa 30 triệu đồng cho Lâm Văn Thành (Phó Viện trưởng) và 50 triệu đồng cho thư ký hội đồng để "tạo điều kiện" cho Hoàng được áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc. Từ đó, Hội đồng kết luận giám định đã ban hành kết luận xác định tại thời điểm giám định, Trần Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Từ kết luận này khiến Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Dương cũ quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can Hoàng.

Quá trình điều tra, Trường, Thành và thư ký hội đồng đều thừa nhận hành vi. Trái lại, bị can Nguyễn Thị Mai Anh phủ nhận việc đưa tiền để làm sai lệch kết luận giám định, nên cơ quan điều tra đã tách nội dung này để tiếp tục làm rõ.

Trước đó, theo thông tin trên báo Công an nhân dân, khoảng 23h30 tối 22/4/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cũ (nay là công an thành phố Hải Phòng) tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 tại địa chỉ đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, quán đang bật nhạc công suất lớn, 94 người đang có mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương cũ và các đơn vị tiến hành tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 thời điểm năm 2023

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, đăng ký HKTT tại số 36 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tàng trữ trái phép 1,535 gam ma túy loại ketamine.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng. Trần Thái Hoàng là người đánh nhạc DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn.

Ngày 25/4/2023, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, đăng ký HKTT tại số 36 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tác giả: Nam An (tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn