Lời khai của nghi phạm vụ sát hại cụ bà 91 tuổi tại Nhật Bản

Các điều tra viên thuộc cảnh sát tỉnh Saitama có mặt tại khu vực xung quanh nhà của bà Maruyama Kinuko (91 tuổi) tại thành phố Iruma, tỉnh Saitama, Nhật Bản ngày 2-8-2026 - Ảnh: SANKEI

Theo Hãng tin Kyodo, ngày 3-8, cảnh sát tỉnh Saitama đã cập nhật thêm về vụ tìm thấy thi thể cụ bà Maruyama Kinuko (91 tuổi, trú tại thành phố Iruma, tỉnh Saitama) trong khu rừng ở thành phố Hanno, tỉnh Saitama, Nhật Bản.

Cảnh sát tỉnh Saitama cho biết người đàn ông thất nghiệp mang quốc tịch Việt Nam (33 tuổi) - bị bắt với cáo buộc xâm nhập trái phép nơi ở và trước đó có lời khai ám chỉ mình liên quan đến vụ sát hại cũng như phi tang thi thể cụ bà - nay khai rằng: "Tôi đói nên đột nhập vào nhà để trộm cắp. Vì có người phụ nữ ở đó nên tôi đã giết bà ấy".

Cảnh sát tỉnh Saitama đang điều tra theo hướng nghi phạm đã đột nhập vào nhà bà Maruyama với mục đích trộm cắp rồi sát hại nạn nhân.

Hôm 31-7, con trai cả của bà Maruyama đã trình báo với đồn cảnh sát địa phương rằng ông không tìm thấy mẹ mình. Cụ bà này đang sống một mình.

Sau đó, cảnh sát phát hiện nam thanh niên người Việt nói trên đang điều khiển chiếc xe ô tô cỡ nhỏ của người con trai tại thành phố Fujimi, tỉnh Saitama.

Khi bị phát hiện, người này bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, cảnh sát đã bắt nghi phạm với cáo buộc xâm nhập trái phép vào khuôn viên nhà của người khác.

Dựa trên lời khai của nghi phạm, tối 1-8, cảnh sát đã tìm thấy thi thể bà Maruyama trong một khu rừng ở khu vực Asu, thành phố Hanno, cách nhà bà khoảng 3km.

Theo cảnh sát, trên thi thể nạn nhân không có vết thương bên ngoài rõ ràng nào.

Truyền thông Nhật Bản cho biết nhà của nạn nhân nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, cách ga Bushi trên tuyến đường sắt Seibu Ikebukuro khoảng 400m.

Bà Maruyama là người sử dụng dịch vụ chăm sóc ban ngày dành cho người cao tuổi.

Theo lời một phụ nữ 56 tuổi sống gần đó và quen biết nạn nhân, gần đây cửa nhà của cụ bà luôn đóng kín và họ không gặp nhau.

"Ngày trước, mỗi dịp sinh hoạt của hội thiếu nhi, bà thường phát bánh kẹo cho các cháu. Bà là một người hiền hậu. Tôi rất sốc và không thể tha thứ cho kẻ gây ra chuyện này" - người phụ nữ nói trong nước mắt.

Tác giả: Bình An

Nguồn tin: tuoitre.vn