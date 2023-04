DJ Thái Hoàng bị bắt tại Hải Dương

Hồi 23h30 tối 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với tổ công tác 151 Công an tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương và Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18 tại địa chỉ đường gom An Định, khu 6, phường Nhị Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Tại thời điểm kiểm tra, quán đang bật nhạc công suất lớn, 94 người đang có mặt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương và các đơn vị tiến hành tiến hành kiểm tra quán Ruby Club 18.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Trần Thái Hoàng (SN 1991, đăng ký HKTT tại số 36 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) tàng trữ trái phép 1,535 gam ma túy loại ketamine. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng. Trần Thái Hoàng là người đánh nhạc DJ nổi tiếng được quán Ruby Club 18 thuê đến biểu diễn. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện, thu giữ tổng cộng 5,332 gam ma túy MDMA tại các vị trí sàn nhà, bậc cầu thang trong quán Ruby Club 18.

Đối tượng Trần Thái Hoàng được đưa vào nhà tạm giữ.

Quá trình kiểm tra, phát hiện, thu giữ 2 bình khí nén là khí cười N2O và các vỏ bóng bay để phục vụ bán cho khách có nhu cầu sử dụng tại quán. Tiến hành xét nghiệm nước tiểu, xác định có 11 người dương tính với các chất ma túy.

Được biết, quán Ruby Club 18 trước khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, đã không đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy, bị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hải Dương yêu cầu tạm dừng hoạt động.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý hành vi vi phạm của những người có liên quan.

Tác giả: Xuân Mai

Nguồn tin: cand.com.vn