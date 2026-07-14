Mới đây, vụ việc liên quan đến cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Trần Văn Trường cùng nhiều lãnh đạo, giám định viên bị xác định đã nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ, sửa kết luận giám định nhằm giúp nhiều bị can, bị cáo trong các vụ án được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh gây xôn xao dư luận.

Đáng chú ý, trong kết luận điều tra còn nhắc đến trường hợp của Trần Thái Hoàng (DJ Thái Hoàng) - người từng bị Công an TP Hải Dương khởi tố, tạm giam về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy hồi tháng 4/2023. Theo tài liệu điều tra, vào tháng 8/2023, Trần Thái Hoàng được trưng cầu giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Hội đồng giám định do ông Trần Văn Trường làm Chủ tịch, cùng cựu Viện phó Lâm Văn Thành và một cán bộ khác tham gia. Cơ quan điều tra thông tin trong thời gian Hoàng được theo dõi giám định, Nguyễn Thị Mai Anh đã mang 200 triệu đồng đến nhà riêng của ông Trần Văn Trường để nhờ kết luận bị can mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Sau đó, hội đồng ban hành kết luận xác định tại thời điểm giám định, Trần Thái Hoàng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Chỉ ít ngày sau, Viện KSND TP Hải Dương đã ra quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với bị can này.

DJ Thái Hoàng được cho là có liên quan đến việc chi 200 triệu để chạy bệnh án tâm thần sau khi bị tạm giam vì tàng trữ ma túy

DJ Thái Hoàng là ai?

DJ Thái Hoàng tên thật là Trần Thái Hoàng, sinh năm 1991, quê Hải Phòng. Trước khi theo đuổi con đường nghệ thuật, anh từng sang Nga du học chuyên ngành cầu đường tại Đại học Giao thông đường bộ Moskva. Tuy nhiên, niềm đam mê với âm nhạc điện tử đã khiến anh chuyển hướng sự nghiệp. Trong một chương trình từng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Thái Hoàng cho biết anh chính thức theo nghề DJ từ năm 2012, xuất phát từ niềm yêu thích sáng tạo âm thanh và mong muốn trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Suốt nhiều năm hoạt động, DJ Thái Hoàng là gương mặt quen thuộc tại nhiều quán bar, vũ trường ở Hải Phòng cũng như nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Ngoài thị trường trong nước, anh còn có cơ hội biểu diễn tại nhiều quốc gia như Anh, Đức, Thụy Điển, Australia và Nhật Bản. Trên các nền tảng mạng xã hội, DJ Thái Hoàng cũng sở hữu lượng người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn.

Thái Hoàng là DJ nổi tiếng Hải Phòng, có nhiều người theo dõi trên mạng xã hội.

Cuối tháng 4/2023, DJ Thái Hoàng từng bị Công an tỉnh Hải Dương tạm giữ để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 22/4/2023, tổ công tác liên ngành gồm Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra quán Ruby Club 18 (phường Nhị Châu, TP Hải Dương). Thời điểm kiểm tra, quán đang mở nhạc công suất lớn với 94 người có mặt bên trong. Lực lượng chức năng xác định Trần Thái Hoàng bị bắt quả tang tàng trữ 1,535 gam nghi là ketamine.

Đến ngày 28/10/2024, khi lực lượng chức năng kiểm tra một quán bar tại Quận 1 (TP.HCM), DJ Thái Hoàng cũng nằm trong số hơn 200 người được đưa về trụ sở để kiểm tra ma túy. Tiếp đó, ngày 20/11/2024, trong lúc DJ Thái Hoàng đăng tải thông báo trên Facebook về lịch biểu diễn tại vũ trường New MDM, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đồng thời tiến hành kiểm tra vũ trường này và đưa một số người về phục vụ công tác nghiệp vụ.

Hiện vụ án liên quan đến cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương cùng các cá nhân liên quan vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ theo quy định của pháp luật.

Ảnh: FBNV

Tác giả: Hạ Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới