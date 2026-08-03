Bỏ việc để giúp chồng khởi nghiệp, vợ bàng hoàng phát hiện chồng và “bé ba” kém 13 tuổi lén lút đi làm IVF: Kiện ra toà, nguy cơ ra đi tay trắng

Một vụ "bóc" ngoại tình đang khiến mạng xã hội Trung Quốc bàn tán những ngày gần đây. Người vợ, vốn đang chống chọi với bệnh ung thư, phát hiện chồng có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ kém mình khoảng 13 tuổi.

Tưởng chừng mọi chuyện chỉ dừng lại ở một cuộc hôn nhân rạn nứt, nhưng diễn biến sau đó khiến nhiều người bất ngờ khi chồng và tiểu tam còn bị phát hiện làm giả giấy đăng ký kết hôn để cùng thực hiện IVF.

Nhân vật chính trong câu chuyện là Chu, sống tại thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Chồng là Đường, kết hôn từ năm 2006, có với nhau 1 cô con gái, năm nay 18 tuổi. Trước đây, cô Chu là quản lý cấp trung tại một công ty chứng khoán. Năm 2017, cô nghỉ việc để ở nhà chăm sóc gia đình và hỗ trợ chồng phát triển công việc kinh doanh. Sau nhiều năm nỗ lực, việc làm ăn của ông Đường ngày càng khởi sắc, mở nhiều công ty.

Người phụ nữ họ Chu chia sẻ với truyền thông về chuyện chồng ngoại tình. Nguồn: Fengmang News

Thế nhưng đến năm 2019, Chu được chẩn đoán mắc ung thư phổi và phải trải qua nhiều lần phẫu thuật, điều trị. Từ đó, cô chủ yếu ở nhà dưỡng bệnh.

Cho đến năm 2025, trong lúc ở nhà, cô vô tình nhìn thấy điện thoại của chồng liên tục nhận được tin nhắn từ Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Phúc Đán (Thượng Hải). Điều khiến Chu nghi ngờ là các tin nhắn đều gọi chồng mình và một người phụ nữ khác là "hai vợ chồng", đồng thời nhắc lịch khám, lịch kiểm tra và các thủ tục liên quan đến hỗ trợ sinh sản.

Tiếp tục kiểm tra, cô phát hiện hóa đơn xét nghiệm của chồng cùng nhiều tài liệu y tế khác. Từ đó, cô tìm ra được chồng đang có quan hệ với một người phụ nữ nhỏ hơn 13 tuổi, chủ quán trà, cách nhà hai vợ chồng chỉ khoảng 15 phút đi bộ.

Điều khiến Chu sốc hơn cả là chồng mình và người phụ nữ này đã làm giả giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, để đủ điều kiện thực hiện IVF tại Bệnh viện.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Chu mang giấy chứng nhận kết hôn thật đến bệnh viện, yêu cầu tiêu hủy toàn bộ số phôi được tạo từ mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Chồng bà và nhân tinh. Nguồn: Fengmang News

Tuy nhiên, phía bệnh viện từ chối.

Theo giải thích của bệnh viện, cơ sở y tế chỉ có trách nhiệm kiểm tra giấy tờ do người bệnh cung cấp, không có quyền truy cập hệ thống đăng ký hộ tịch để xác minh giấy đăng ký kết hôn là thật hay giả. Đồng thời, theo quy định hiện hành, quyền quyết định đối với phôi đông lạnh thuộc về người ông Đường và người phụ nữ còn lại, chứ không phải người vợ hợp pháp.

Không đồng tình với cách giải quyết trên, Chu trình báo cảnh sát. Quá trình điều tra xác định ông Đường và người tình đã sử dụng giấy tờ giả để thực hiện thủ tục hỗ trợ sinh sản.

Tháng 5/2026, cả hai bị tạm giữ hành chính 5 ngày.

Song, sau khi hết thời hạn tạm giữ, hai người vẫn tiếp tục qua lại. Chính thất cho biết chụp được hình ảnh chồng cùng tiểu tam nhận phòng tại một khách sạn ở Thượng Hải vào cuối tháng 6/2026. Ngoài ra, cô cũng nghi ngờ chồng đang có dấu hiệu chuyển dịch tài sản và chuẩn bị sang Hong Kong sinh sống.

Chu cho biết điều khiến mình đau lòng hơn cả là phần lớn gia đình bên chồng và bạn bè đều khuyên cô chấp nhận sự việc thay vì đứng về phía cô.

Không ai đứng về phía mình, sắp phải ra đi tay trắng dù chồng ngoại tình công khai, cô Chu quyết định khởi kiện chồng và nhân tình.

Chu nhiều lần bật khóc khi nói về sự phản bội của chồng. Nguồn: Sohu

Ngày 30/7/2026, Tòa án Nhân dân quận Từ Hội (Thượng Hải) chính thức mở phiên xét xử vụ việc.

Đến cuối phiên, tòa vẫn chưa đưa ra phán quyết. Cũng trong ngày này, cô Chu cho biết mình nhận được đơn ly hôn do chính chồng gửi tới. Theo lịch dự kiến, vụ ly hôn giữa hai người sẽ được xét xử vào ngày 11/8.

Diễn biến vụ việc vẫn đang nhận về nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, nhiều người lên tiếng, đứng về phe chính thất.

Tác giả: Trần Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn