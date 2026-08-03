Nghi rò rỉ khí gas và phát nổ, 2 người bị thương, 3 căn nhà hư hỏng

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h ngày 2/8, người dân nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà trong hẻm 261 đường Hà Huy Giáp, phường An Phú Đông (cách Bến xe Ngã tư Ga khoảng 200m).

Đến kiểm tra, người dân phát hiện phần mái căn nhà bị sập, gạch đá văng tung tóe ra xung quanh. Hai căn nhà liền kề cũng bị tốc một phần mái tôn do sức ép của vụ nổ.

Vụ việc khiến 2 người bên trong căn nhà, gồm một cụ bà và một người đàn ông, bị thương. Người dân nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an TPHCM phối hợp cùng lực lượng chức năng địa phương đến phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Khu vực hiện trường vụ nổ - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ nổ khiến phần mái của căn nhà bị sập hoàn toàn, nhiều mảng tường gạch đổ vỡ, gạch đá văng ra xung quanh. Hai căn nhà liền kề cũng bị tốc mái tôn, hư hỏng nhiều hạng mục.

Theo lực lượng chức năng, sự cố trên nghi bình gas trong căn nhà bị rò rỉ khí gas, sau đó gặp nguồn nhiệt dẫn đến phát nổ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Minh Thư (T/H)

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn