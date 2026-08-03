Trực thăng chữa cháy va chạm ở Hy Lạp, 2 người thiệt mạng

Vụ tai nạn khiến hai thành viên phi hành đoàn thiệt mạng, gồm một phi công người Đan Mạch và một sĩ quan liên lạc của lực lượng cứu hỏa Hy Lạp, Reuters đưa tin.

Video đăng tải trên mạng xã hội và được truyền thông Hy Lạp dẫn lại cho thấy hai trực thăng dường như đã cắt ngang đường bay của nhau ở độ cao thấp. Cánh quạt chính của chiếc phía dưới va vào bụng chiếc phía trên, khiến chiếc bên dưới bốc cháy rồi rơi xuống đất.

Trong khi đó, chiếc trực thăng còn lại xả toàn bộ lượng nước đang mang theo và rời khỏi hiện trường. Cả hai thành viên phi hành đoàn sống sót được xác định gồm một phi công người Anh và một điều phối viên người Hy Lạp.

Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis bày tỏ "đau buồn trước vụ tai nạn thương tâm" và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

"Sự ra đi của điều phối viên người Hy Lạp và phi công người Đan Mạch khi họ đang nỗ lực khống chế đám cháy lớn tại Porto Gremeno khiến tất cả chúng ta vô cùng đau xót", ông nói.

Hai máy bay gặp nạn đều là trực thăng Bell của Australia, hoạt động tại khu vực Psatha, phía tây Athens, mỗi chiếc có phi hành đoàn gồm hai người.

Xác máy bay trực thăng sau vụ tai nạn ngày 2/8. Ảnh: Hội chữ thập đỏ Hy Lạp.

Vào mùa hè nóng và khô hạn, Hy Lạp thường huy động các đội chữa cháy và phi hành đoàn trực thăng từ nước ngoài để hỗ trợ ứng phó với các vụ cháy rừng.

Giới chức Hy Lạp vẫn đang nỗ lực ứng phó với nhiều đám cháy cùng lúc trong bối cảnh gió mạnh tiếp tục cản trở công tác chữa cháy và buộc nhiều khu vực phải sơ tán thêm người dân.

Hơn 500 lính cứu hỏa cùng các đơn vị chuyên trách chữa cháy rừng đã được huy động để khống chế đám cháy.

Thủ tướng Mitsotakis cảnh báo tình hình sắp tới sẽ còn nhiều thách thức.

"Khi gió thổi với cường độ mạnh như vậy, ngay cả hàng chục máy bay chữa cháy mà chúng tôi đang huy động cũng không thể hoạt động an toàn", ông nói với Guardian.

Nguồn tin: znews.vn