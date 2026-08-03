Nhiều sai phạm tài chính tại Trường THPT Lê Trực, nơi xảy ra tiêu cực thi cử ở Quảng Trị

Thanh tra tỉnh Quảng Trị kết luận Trường THPT Lê Trực có nhiều sai phạm tài chính, ngay trước khi xảy ra vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT quốc gia - Ảnh: THPT Lê Trực

Thanh tra Quảng Trị vừa có đợt thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quản lý dạy và học, quản lý tài chính, các chương trình, dự án mua sắm và đầu tư xây dựng tại 6 trường THPT thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị. Các trường thanh tra gồm THPT Lê Trực, Quang Trung, Lệ Thủy, Lương Thế Vinh, Phan Bội Châu, và Nguyễn Trãi.

Đối với Trường THPT Lê Trực, đoàn thanh tra phát hiện tình trạng nghiệm thu, thanh toán khối lượng không đúng thực tế thi công.

Tổng số tiền phải thu hồi tại 6 trường là hơn 368 triệu đồng, trong đó có Trường THPT Lê Trực.

Thanh tra tỉnh cũng xác định nhà trường đã sử dụng kinh phí từ nguồn bảo vệ trường, nước uống để chi cho các nội dung khác; chi nguồn kinh phí hỗ trợ, phục vụ chưa phù hợp nội dung và mục đích chi theo Nghị quyết số 48/2023 của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, trường còn công khai một số thông tin năm học 2024-2025 chậm so với quy định; sử dụng một số văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; xác định nghĩa vụ thuế đối với một số khoản thu từ học phí, thu dịch vụ phục vụ và hỗ trợ hoạt động giáo dục chưa phù hợp quy định về thuế.

Trường cũng trích nộp 5% kinh phí dạy thêm, học thêm chưa phù hợp Thông tư 17/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời các quyết định về dạy thêm, học thêm của tỉnh Quảng Bình (cũ) cũng đã được bãi bỏ, thay thế.

Đối với các trường còn lại, Thanh tra tỉnh chỉ ra nhiều tồn tại như: công khai thông tin chậm, quy chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp, xác định nghĩa vụ thuế chưa đúng, sử dụng kinh phí chưa đúng mục đích và các sai sót trong quản lý đầu tư xây dựng…

Đáng chú ý, Trường THPT Lê Trực là nơi xảy ra vụ tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đến nay, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Trần Đức Lực (47 tuổi) - Tổ trưởng tổ toán và bà Đoàn Thị Thanh Bình (48 tuổi) - Tổ trưởng tổ văn - để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hội đồng thi tỉnh Quảng Trị cũng đã quyết định hủy kết quả thi của 5 thí sinh liên quan vụ việc.

Trường THPT Lê Trực đóng tại xã Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Trị. Năm học vừa rồi, trường có 24 lớp và gần 1.000 học sinh.

Tác giả: Hoàng Táo

Nguồn tin: tuoitre.vn