Nam diễn viên 38 tuổi được phát hiện bất tỉnh ở nhà riêng, tử vong trên đường đi cấp cứu

Theo tờ NHK, showbiz Nhật Bản vừa đón nhận tin buồn nam diễn viên Shimizu Ryotaro đã qua đời ở tuổi 38. Anh được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại nhà riêng ở Tokyo và được nhanh chóng đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh đã trút hơi thở cuối cùng trên đường đến bệnh viện vào tối 1/8. Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, nguyên nhân tử vong của Shimizu Ryotaro nhiều khả năng là tự vẫn. Hiện, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra về cái chết đột ngột của nam diễn viên.

Nghệ sĩ Shimizu Akira - cha của Shimizu Ryotaro - cũng đã lên tiếng xác nhận thông tin con trai qua đời. "Shimizu Ryotaro qua đời là sự thật. Gia đình của cố nghệ sĩ rất đau buồn, suy sụp. Người thân và công ty quản lý đang tích cực phối hợp với cảnh sát", người đại diện của Shimizu Ryotaro cho biết.

Nam diễn viên Shimizu Ryotaro qua đời ở tuổi 37. Ảnh: X.

Shimizu Ryotaro sinh năm 1988. Anh bước chân vào giới giải trí từ năm 2006 với vai trò diễn viên. Shimizu Ryotaro từng tham diễn xuất trong The Prince of Tennis (Hoàng Tử Tennis), Gokusen: The Movie (Cô Giáo Găng Tơ) cùng hàng loạt tác phẩm truyền hình và sân khấu khác. Bên cạnh diễn xuất, Ryotaro còn theo đuổi bộ môn giả giọng nói, nối nghiệp người cha nổi tiếng của mình là nghệ sĩ Shimizu Akira.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh bất ngờ lao dốc vào tháng 10/2017 khi bị bắt vì sử dụng ma túy đá, vi phạm Luật Kiểm soát Chất kích thích của Nhật Bản. Ryotaro bị tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, nhưng được hưởng án treo trong thời gian 3 năm. Sau khi dính bê bối, nam diễn viên bị công ty quản lý sa thải và biến mất khỏi showbiz. Sau khi rời xa ánh đèn sân khấu, anh chuyển sang làm việc trong lĩnh vực vận tải để mưu sinh.

Shimizu Ryotaro rớt đài, mất sạch danh tiếng sau khi dính bê bối sử dụng chất cấm. Ảnh: X.

Những năm gần đây, anh bắt đầu tìm đường trở lại nghệ thuật khi xuất hiện trên một số chương trình truyền hình và tham gia sự kiện võ thuật BreakingDown vào năm 2023. Đáng chú ý, vào tháng 6 vừa qua, Shimizu Ryotaro còn cùng cha tổ chức các buổi biểu diễn giả giọng, đánh dấu màn tái xuất của hai cha con sau nhiều năm. Không ai ngờ đó cũng trở thành một trong những lần xuất hiện cuối cùng của nam nghệ sĩ trước khi đột ngột qua đời ở tuổi 38.

Về đời tư, Shimizu Ryotaro kết hôn với một phụ nữ ngoài ngành giải trí vào năm 2016. Hai vợ chồng đón con gái đầu lòng và có cuộc sống kín tiếng.

Nguồn: NHK, Yahoo Japan

Tác giả: Vy Anh

Nguồn tin: Phụ nữ mới