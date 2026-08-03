Livestream thách thức tại xưởng Vua Quạt, ‘Khánh Sky’ bị bắt khẩn cấp

Ngày 3/8, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 7, tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hợi, 34 tuổi, quê Hưng Yên, biệt danh “Khánh Sky”, để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Liên quan vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng ban hành quyết định truy tìm Hồ Văn Khoa, 34 tuổi, trú xã Sóc Sơn, Hà Nội, để phục vụ điều tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.

Theo điều tra ban đầu, ngày 29/7, Nguyễn Văn Hợi cùng Hồ Văn Khoa đến xưởng sản xuất của ông Trần Đình Tiệp, được biết đến trên mạng xã hội với tên TikToker Vua Quạt, tại xã Tam Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Tại đây, Hợi đi vào khu vực nhà xưởng, liên tục gọi tên, yêu cầu ông Tiệp ra gặp và cho rằng chủ xưởng đang khóa cửa, trốn trong phòng. Dù nhiều lần bị thách thức, ông Tiệp không xuất hiện.

Trong khoảng 15 phút phát trực tiếp trên mạng xã hội, Hợi liên tục sử dụng lời lẽ lăng mạ, đe dọa, yêu cầu ông Tiệp ra gặp và xin lỗi.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy buổi livestream thu hút hơn 200.000 lượt xem cùng thời điểm, gây mất an ninh trật tự và xôn xao dư luận.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến hoạt động từ thiện trên mạng xã hội.

Trước đó, Bùi Xuân Huấn, tức Huấn Hoa Hồng, từng tuyên bố trên livestream sẽ ủng hộ từ thiện gấp ba lần số tiền người khác quyên góp. Sau đó, ông Trần Đình Tiệp công khai hình ảnh chuyển 1 tỷ đồng đến Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu để hỗ trợ đồng bào bị thiên tai.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: Nhật Linh

Nguồn tin: baophapluat.vn