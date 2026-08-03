Hơn 7.200 lao động ở Nghệ An được hưởng trợ cấp thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm

Người lao động tìm hiểu việc làm tại ngày hội giới thiệu, tư vấn việc làm ở Khu Công nghiệp WHA.

Trong số những người được giải quyết hưởng trợ cấp, số lao động nữ chiếm 61,73%. Nhóm lao động nữ từ 31-40 tuổi có số lượng lớn nhất, với 1.909 người.

Cùng với giải quyết chế độ trợ cấp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã tư vấn cho 6.523 lượt người, trong đó, 415 người được giới thiệu việc làm. Có 31 người được quyết định hỗ trợ học nghề, với tổng kinh phí 139,5 triệu đồng.

Số liệu từ Cục Thống kê Nghệ An cho thấy, chỉ số sử dụng lao động công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng năm 2026 ước tăng 10,38% so với cùng thời điểm năm trước.

Cụ thể, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng bằng 86,63%; ngành chế biến, chế tạo tăng 12,78%; ngành sản xuất và phân phối điện bằng 84,85%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải bằng 82,15%.

Xét theo loại hình kinh tế, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục ghi nhận mức tăng lao động cao, tăng 36,29%, phản ánh vai trò quan trọng trong mở rộng sản xuất công nghiệp.

Ngược lại, khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 28,84%, khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 20,32%. Điều này cho thấy xu hướng dịch chuyển lao động sang khu vực FDI có quy mô sản xuất lớn và năng suất cao hơn.

Tác giả: Trần Trung Hiếu

Nguồn tin: nhandan.vn