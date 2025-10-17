Vụ bố ôm 2 con nhảy sông tự tử tại Nghệ An: Chuyện ít ai biết về đội cứu hộ “TUNGTIME”

Chiều 16-10, trong một quán cà phê trên đường Nguyễn Cảnh Chân, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trò chuyện với anh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1990, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và những người tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ bố ôm hai con nhảy xuống sông Lam tự tử gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Nguyễn Thanh Tùng (giữa) cùng các thành viên trong "Đội cứu hộ miễn phí TUNGTIME"

Gặp chúng tôi, anh Tùng chia sẻ khoảng hơn 22 giờ đêm 13-10, khi nghe tin có người nhảy cầu Bến Thủy tự tử, anh và các thành viên trong "Đội cứu hộ miễn phí TUNGTIME" đã nhanh chóng có mặt tại khu vực cầu để tổ chức tìm kiếm các nạn nhân. "Vừa nghe tin, tôi và anh em trong đội lập tức xuống hiện trường tìm kiếm, với hy vọng các nạn nhân có thể bám vào đâu đó để có thể cứu sống được họ"- anh Tùng tâm sự.

Tuy nhiên, nước sông Lam dâng cao, chảy xiết, phép màu đã không xảy ra. Thi thể người bố và 2 cháu nhỏ được đội cứu hộ của anh Tùng cùng các lực lượng khác tìm thấy vào chiều ngày 15-10.

Anh Nguyễn Thanh Tùng và con gái được cứu sống sau nhiều giờ trôi dạt trên biển. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, vào ngày 30-7, tại bờ biển tỉnh Hà Tĩnh, anh Nguyễn Thanh Tùng và con gái 6 tuổi đã bị sóng cuốn trôi. Cả hai may mắn được cứu sống sau hơn 13 giờ trôi dạt, lênh đênh giữa biển khơi.

Your browser does not support the video tag.

Anh Nguyễn Thanh Tùng mong muốn được giúp đỡ nhiều hơn những gia đình không may gặp nạn

Sau khi may mắn được cứu sống, trong lòng anh Tùng luôn trăn trở và mong muốn làm điều gì đó để giúp đỡ những người không may gặp nạn như mình.

Trong thời gian ấy, anh tình cờ gặp chị Trần Kim Dung (SN 1976, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), người có nhiều hoạt động thiện nguyện tại Nghệ An.

"Rất may mắn khi được chị Dung kêu gọi, góp tiền cùng tôi mua chiếc ca nô và các dụng cụ cứu hộ, tổng cộng khoảng 50 triệu đồng. Sau đó, tôi kêu gọi thêm 10 anh em, bạn bè thân thiết cùng chung tay lập nên nhóm thiện nguyện mang tên Đội cứu hộ miễn phí TUNGTIME"- anh Tùng cho biết.

Các thành viên trong đội đều sinh sống tại TP Vinh. Cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn, song tất cả đều chung mong muốn được chia sẻ phần nào nỗi đau, mất mát của các gia đình trong hoạn nạn.

"Anh em chúng tôi mỗi người một nghề, người bán quán cà phê, người lái xe dịch vụ… nhưng ai cũng có chung tấm lòng muốn giúp đỡ người khác lúc khó khăn"- chị Trần Kim Dung, thành viên trong đội, chia sẻ.

Đội cứu hộ TUNGTIME tham gia tìm kiếm các nạn nhân trong vụ bố ôm 2 con nhảy xuống sông Lam tự tử ngày 13-10. Ảnh: Thanh Tùng

Dù chỉ mới thành lập chưa đầy một tháng nhưng đội cứu hộ TUNGTIME đã tham gia nhiều hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ khi mưa lũ xảy ra hay có người gặp nạn. Cụ thể, đội từng tham gia cứu trợ trong bão số 10, tìm kiếm một nạn nhân mất tích tại Hà Tĩnh, và mới đây nhất là phối hợp tìm kiếm các nạn nhân trong vụ bố ôm hai con gái nhảy cầu Bến Thủy tự tử vào ngày 13-10.

"Thành lập đội cứu hộ, tôi và các anh chị em trong đội chỉ mong có thể chia sẻ, giúp đỡ được phần nào những gia đình không may gặp hoạn nạn. Rồi mọi thứ sẽ qua đi, chỉ còn tình người ở lại"- anh Tùng xúc động nói.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động